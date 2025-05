Feriado

Poder Judiciário terá atendimento apenas em regime de plantão de 1º a 4 de maio

Entre os dias 1º e 4 de maio não haverá expediente normal no Poder Judiciário de Mato Grosso do Sul devido ao feriado do Dia do Trabalhador e ao ponto facultativo estabelecido no dia 2 de maio conforme a Portaria nº 1.265/2024. Segundo o TJMS (Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul), tanto em […]