Carro causa acidente com bicicleta elétrica e deixa local

A vítima seguia pela rua Elias Abraão, no sentido centro-bairro, quando foi surpreendida por um VW Virtus branco, que trafegava pela rua Alexandre Abraão. No cruzamento há uma placa de “pare”, e a preferência era da ciclista.

Uma mulher de 24 anos, que conduzia uma bicicleta elétrica, precisou ser socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) após ser atropelada por um VW Virtus, na noite desta segunda-feira (2). Ela foi arremessada contra um muro na rua Alexandre Abraão, esquina com a rua Elias Abraão, nos fundos da Feira Central, no bairro Nossa Senhora Aparecida, região Sul de Três Lagoas (MS).

Após render segurança com uma faca; Nego Ju exigiu revólver e acabou preso

Homem tenta assaltar agência bancária com faca e é preso por segurança e policial à paisana

Em entrevista exclusiva a Massa FM Campo Grande, Mateus Simões confirma plano do governador mineiro

Zema se afastará do governo em março e será pré-candidato à presidência em 2026, afirma vice-governador

Populares tentaram acionar o Samu, mas diante da dificuldade no atendimento telefônico, entraram em contato com o Corpo de Bombeiros pelo número 193, solicitando socorro e o envio de uma Unidade de Resgate. Durante o atendimento prestado pelos bombeiros, a Unidade de Suporte Avançado (USA) do Samu chegou ao local e auxiliou nos primeiros socorros.

A vítima recobrou a consciência e apresentava escoriações. Ela foi encaminhada ao Hospital Auxiliadora.A Polícia Militar foi acionada, mas o motorista do VW Virtus deixou o local antes da chegada da equipe.