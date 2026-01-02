Veículos de Comunicação
Carro sai da pista na BR-267 e deixa três feridos em Nova Casa Verde

Kátia Kuratone

Um carro saiu da pista e mobilizou uma guarnição do Corpo de Bombeiros Militar de Nova Casa Verde, distrito de Nova Andradina, na manhã desta sexta-feira (2). (Fotos: Divulgação Corpo de Bombeiros)

Um carro saiu da pista e mobilizou uma guarnição do Corpo de Bombeiros Militar de Nova Casa Verde, distrito de Nova Andradina, na manhã desta sexta-feira (2). De acordo com o Jornal da Nova, a ocorrência foi registrada por volta das 6h45, no km 147 da BR-267.

Um veículo Toyota/Corolla saiu da rodovia e segundo os bombeiros, o condutor relatou ter perdido o controle da direção. No carro estavam três ocupantes, que tiveram lesões leves. 

Ainda de acordo com o Jornal da Nova, após o atendimento inicial no local, as vítimas foram retiradas do veículo e levadas até a viatura de resgate, onde receberam os procedimentos de Atendimento Pré-Hospitalar (APH) e em seguida, os três feridos foram encaminhados ao Pronto-Socorro do Hospital Regional de Nova Andradina. 

