Carta do Pantanal orienta debates e amplia voz de biomas na Pré-COP 30

Aleitura da Carta do Pantanal marcou a Pré-COP30 Bioma Pantanal, realizada na terça-feira (30), em Campo Grande. O documento, construído de forma participativa, reúne propostas de preservação e desenvolvimento sustentável e será encaminhado à presidência da COP30, que acontece em novembro, em Belém (PA).

O texto destaca a necessidade de maior integração entre estados, modernização das políticas públicas e criação de instrumentos econômicos que assegurem prosperidade às populações locais. Para os organizadores, o objetivo é transformar compromissos em ações concretas, dando protagonismo ao Pantanal dentro da agenda climática internacional.

MS E MT se unem PARA A PRESERVAÇÃO DO PANTANAL

O encontro, realizado com o tema “Clima e Biodiversidade: o papel dos estados e municípios na COP30”, reuniu lideranças como os governadores Eduardo Riedel (PP) e Renato Casagrande (PSB) do Espírito Santo, a diretora-executiva da COP30, Ana Toni, além de representantes de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul.

Riedel afirmou que a COP30 deve ser a conferência da implementação de políticas já pactuadas, reforçando a necessidade de unir preservação e desenvolvimento econômico. “Temos a Lei do Pantanal e o pagamento por serviços ambientais como instrumentos que mostram que é possível preservar e produzir. É fundamental o engajamento do setor privado nessa pauta”, disse.

A diretora-executiva da conferência, Ana Toni, ressaltou que não há enfrentamento às mudanças climáticas sem integração de todos os biomas. “A preservação é fundamental e falamos pouco disso nas COPs. Queremos mostrar que não existe combate à mudança do clima sem instrumentos econômicos que deem condições às populações locais de preservar”, destacou.