Casal morre e duas pessoas ficam feridas após acidente na BR-262

Um grave acidente ocorrido na noite deste domingo (10), na região do Pombo, na rodovia BR-262, em Três Lagoas (MS), resultou na morte de um casal identificado como Cláudia Moraes e Edson Nunes.

Eles estavam em um carro de passeio, um GM Cobalt, junto com a filha, quando colidiram violentamente com uma pick-up Toyota Hilux. Com o impacto da batida, o veículo do casal ficou completamente destruído, e ambos morreram ainda no local.A filha do casal, que também estava no GM Cobalt, foi socorrida em estado grave e levada ao Hospital Auxiliadora pelo Corpo de Bombeiros.

Já na Hilux, que seguia no sentido contrário da rodovia, haviam três pessoas. O motorista foi atendido por uma ambulância da prefeitura de Água Clara e também encaminhado ao Hospital Auxiliadora, mas seu estado de saúde, não foi informado. Os demais ocupantes da caminhonete não sofreram ferimentos.