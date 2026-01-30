Casal suspeito de matar morador em residência com golpe de faca é preso em Três Lagoas

Um casal suspeito de envolvimento no homicídio de Valdeci Ferreira Oliveira, de 47 anos, conhecido como “Tuca”, foi preso, na quarta-feira (29), em Três Lagoas, durante ação da Polícia Civil. A informação só foi divulgada nesta sexta-feira (30), pela polícia.
As prisões temporárias foram cumpridas por equipes da Seção de Investigação Geral (SIG) e do Núcleo Regional de Inteligência (NRI), após autorização da Justiça. O casal é investigado pela prática de homicídio qualificado.
O crime ocorreu há cerca de duas semanas, no bairro Quinta da Lagoa. Segundo as investigações, a vítima foi morta dentro da própria residência após ser atingida por um golpe de faca na região do coração. Valdeci foi encontrado já sem vida no local.
Desde a localização do corpo, os investigadores iniciaram diligências para esclarecer o caso. Durante o trabalho policial, foram analisadas imagens de câmeras de segurança, reconstruído o trajeto feito pelos suspeitos após o crime, além da coleta de denúncias e depoimentos de testemunhas.
Com base no conjunto de provas reunidas, o delegado responsável pelo caso representou pelas prisões temporárias, que tiveram parecer favorável do Ministério Público e foram decretadas pela Vara do Juiz das Garantias, do Tribunal do Júri e da Execução Penal da Comarca de Três Lagoas.
Após o cumprimento dos mandados, os investigados, de 40 e 30 anos, foram levados à sede da SIG, onde prestaram depoimento. Ainda não há informação sobre a motivação do crime.
Com as prisões efetuadas, o inquérito policial entra na fase final e será encaminhado ao Ministério Público. O casal poderá responder por homicídio duplamente qualificado, por motivo fútil e dissimulação, crime cuja pena pode chegar a 30 anos de reclusão.