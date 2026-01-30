Veículos de Comunicação
JP News
TVC
Cultura 106,5 Três Lagoas
Cultura 106,3 Paranaíba
Cultura 105,5 Aparecida do Taboado
Massa FM 90,3 Dourados
Massa FM 93,3 Três Lagoas
Massa FM 93,7 Campo Grande
Sou7
Rádios
TVC Ao Vivo

Início RCN 67

Homicídio

Casal suspeito de matar morador em residência com golpe de faca é preso em Três Lagoas

Vítima foi morta dentro da própria residência, no bairro Quinta da Lagoa

Alfredo Neto

Segundo a Polícia Civil, crime teria sido praticado por casal. Foto: Alfredo Neto/RCN67.
Segundo a Polícia Civil, crime teria sido praticado por casal. Foto: Alfredo Neto/RCN67.

Um casal suspeito de envolvimento no homicídio de Valdeci Ferreira Oliveira, de 47 anos, conhecido como “Tuca”, foi preso, na quarta-feira (29), em Três Lagoas, durante ação da Polícia Civil. A informação só foi divulgada nesta sexta-feira (30), pela polícia.

As prisões temporárias foram cumpridas por equipes da Seção de Investigação Geral (SIG) e do Núcleo Regional de Inteligência (NRI), após autorização da Justiça. O casal é investigado pela prática de homicídio qualificado.

O crime ocorreu há cerca de duas semanas, no bairro Quinta da Lagoa. Segundo as investigações, a vítima foi morta dentro da própria residência após ser atingida por um golpe de faca na região do coração. Valdeci foi encontrado já sem vida no local.

Desde a localização do corpo, os investigadores iniciaram diligências para esclarecer o caso. Durante o trabalho policial, foram analisadas imagens de câmeras de segurança, reconstruído o trajeto feito pelos suspeitos após o crime, além da coleta de denúncias e depoimentos de testemunhas.

Notícias Relacionadas

Com base no conjunto de provas reunidas, o delegado responsável pelo caso representou pelas prisões temporárias, que tiveram parecer favorável do Ministério Público e foram decretadas pela Vara do Juiz das Garantias, do Tribunal do Júri e da Execução Penal da Comarca de Três Lagoas.

Após o cumprimento dos mandados, os investigados, de 40 e 30 anos, foram levados à sede da SIG, onde prestaram depoimento. Ainda não há informação sobre a motivação do crime.

Com as prisões efetuadas, o inquérito policial entra na fase final e será encaminhado ao Ministério Público. O casal poderá responder por homicídio duplamente qualificado, por motivo fútil e dissimulação, crime cuja pena pode chegar a 30 anos de reclusão.

Assuntos

Impressos

Mais Edições

Mais notícias

Mais artigos