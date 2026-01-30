Casal suspeito de matar morador em residência com golpe de faca é preso em Três Lagoas

Um casal suspeito de envolvimento no homicídio de Valdeci Ferreira Oliveira, de 47 anos, conhecido como “Tuca”, foi preso, na quarta-feira (29), em Três Lagoas, durante ação da Polícia Civil. A informação só foi divulgada nesta sexta-feira (30), pela polícia.

As prisões temporárias foram cumpridas por equipes da Seção de Investigação Geral (SIG) e do Núcleo Regional de Inteligência (NRI), após autorização da Justiça. O casal é investigado pela prática de homicídio qualificado.

O crime ocorreu há cerca de duas semanas, no bairro Quinta da Lagoa. Segundo as investigações, a vítima foi morta dentro da própria residência após ser atingida por um golpe de faca na região do coração. Valdeci foi encontrado já sem vida no local.

Desde a localização do corpo, os investigadores iniciaram diligências para esclarecer o caso. Durante o trabalho policial, foram analisadas imagens de câmeras de segurança, reconstruído o trajeto feito pelos suspeitos após o crime, além da coleta de denúncias e depoimentos de testemunhas.