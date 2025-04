Casos de dengue diminuem, mas os de chikungunya avançam no estado

Mato Grosso do Sul apresenta queda no número de casos de dengue em 2025, mas enfrenta, ao mesmo tempo, o aumento preocupante dos casos de chikungunya. O cenário, mapeado pela Secretaria de Estado de Saúde (SES), é baseado no comparativo dos Boletins Epidemiológicos da Semana 13 deste ano em relação ao anterior.

Até a 13ª Semana Epidemiológica, os dados mostram que os casos prováveis de dengue caíram de 11.708 em 2024 para 6.692 em 2025 — redução de cerca de 43%. O número de casos confirmados também caiu, passando de 4.325 para 2.445, o que representa queda de 43,5%.

Houve ainda redução nos óbitos: 10 em 2024 e 7 neste ano, considerando-se o mesmo período.

Segundo a SES, a redução está relacionada a um conjunto de ações de vigilância e controle desenvolvidas e o avanço da vacinação contra a dengue. Em 2025, a cobertura vacinal da primeira dose (D1) atingiu 52,83% entre o público-alvo.

Os números reforçam a necessidade de manter e intensificar as ações de prevenção, que são semelhantes para as duas doenças, ambas transmitidas pelo mosquito Aedes aegypti.

Chikungunya

Em contrapartida, os números da chikungunya preocupam: os casos prováveis passaram de 3.679 em 2024 para 4.668 em 2025, aumento de 27%. O salto mais expressivo ocorreu nos casos confirmados, que cresceram 295% – saindo de 219 para 865.