Cassiano Maia anuncia melhorias no serviço de transporte público

A situação do transporte público em Três Lagoas tem gerado indignação entre os moradores. Com ônibus quebrados, horários irregulares e motoristas mal-humorados, quem depende do serviço enfrenta dificuldades diárias para se locomover pela cidade. O problema se arrasta há anos e piorou nos últimos meses devido a uma disputa judicial que atrasou a troca da empresa responsável pelo serviço.

Diante desse cenário, o prefeito Cassiano Maia (PSDB) gravou um vídeo para atualizar a população sobre as medidas que estão sendo tomadas para resolver a crise. “A gente tem um contrato com uma empresa de ônibus que está com grandes limitações de linhas e de qualidade dos ônibus. Eu, desde o primeiro dia da gestão, já tinha feito esse diagnóstico e solicitei uma licitação para que a gente consiga ter um transporte coletivo com mais qualidade”, afirmou o prefeito.

No final do ano passado, a Prefeitura de Três Lagoas abriu uma licitação para contratar uma nova empresa para administrar o transporte público. A vencedora foi uma empresa de Corumbá, mas a segunda colocada entrou na Justiça contestando o resultado. Enquanto o impasse não é resolvido, a empresa Raboni continua operando o serviço de forma precária, e com frota reduzida, além de frequentes problemas mecânicos nos ônibus.