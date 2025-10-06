Castramóvel inicia 73ª etapa no bairro Santa Rita nesta terça-feira

Atenção moradores dos bairros Santa Rita e Jardim Brasília: a 73ª etapa do Castramóvel começa amanhã, terça-feira (7), na Unidade de Saúde da Família (USF) Santa Rita. A ação, promovida pela Prefeitura de Três Lagoas, por meio do Centro de Controle de Zoonoses (CCZ) da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), oferecerá castração gratuita e outros serviços voltados à saúde de cães e gatos da região.

Logo às 7h da manhã de terça, será iniciado o agendamento presencial para castração. Para garantir o atendimento, é necessário apresentar comprovante de residência.

Além das castrações, o Castramóvel traz uma estrutura completa com serviços essenciais de saúde animal e orientações para uma posse responsável.