Choque identifica e prende mulher que manteve jovem sob cárcere privado na capital

Pecuaristas devem atualizar cadastro de rebanhos na Iagro até final do mês

A campanha de atualização dos rebanhos no MS termina no 30 novembro. A atualização é obrigatória para todos os produtores rurais com animais de produção de qualquer espécie sob sua guarda. De acordo com a Agência Estadual de Defesa Sanitária Animal e Vegetal (IAGRO), a emissão de Guia de Trânsito Animal (GTA) somente poderá ser realizada após […]