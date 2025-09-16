Chuva ameniza incêndio na Serra da Bodoquena, mas risco de novos focos continua

Uma garoa durante a madrugada terça-feira (16) ajudou a reduzir a intensidade do incêndio que atinge o assentamento Canaã, na Serra da Bodoquena. Segundo o analista Ambiental do ICMBio e Chefe do Parque Nacional da Serra da Bodoquena, Sandro Pereira, o volume de chuva foi suficiente para diminuir a fumaça e os focos mais intensos, mas o fogo ainda não foi extinto.

“Não há mais grandes chamas, mas a situação exige cautela. Com a volta do calor, os focos podem reacender”, informou.

O principal desafio está na área atingida: parte do incêndio ocorre em terrenos íngremes e de escarpa, que dificultam o acesso das equipes para o rescaldo — etapa fundamental para impedir a retomada do fogo.

Os brigadistas passaram o domingo (14) em combate até as 22h e tiveram uma pausa para descanso em Bonito, na segunda-feira (15).

“É um trabalho extremamente cansativo. O terreno exige esforço físico intenso, porque o material pesado precisa ser carregado morro acima”, relatou a equipe.

Apesar da trégua parcial trazida pela chuva, a área segue em monitoramento, e a preocupação é que as chamas voltem a se espalhar com o aumento da temperatura nos próximos dias.

Ao todo, 17 brigadistas do ICMBio e militares do Corpo de Bombeiros trabalham no combate as chamas. Ainda nesta terça-feira, os militares devem intensificar o trabalho de rescaldo em volta da morraria.

Conforme as imagens do Sistema de Informações sobre Incêndios para Gerenciamento de Recursos (FIRMS) da Nasa, que apresenta o monitoramento instantâneo da área, na comparação, nas últimas 24 horas, houve uma redução significativa do número de focos.

A estimativa é de que o fogo tenha consumido uma área de cerca de 500 hectares da região. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), há expectativa de chuva para hoje na região a qualquer hora do dia. No entanto, a temperatura continua alta com máxima que pode alcançar os 36 graus.

Como começou

Conforme a Polícia Militar Ambiental (PMA) o fogo teve início, no dia 13 de setembro, depois que uma idosa de 67 anos, proprietária de um sítio, realizou uma queima a céu aberto.