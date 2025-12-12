Veículos de Comunicação
Chuva provoca alagamentos e transtornos em Nova Andradina e Batayporã

Kátia Kuratone

Registros de Nova Andradina e Batayporã. (Foto: Jornal da Nova)
Um temporal provocou alagamentos e danos nas cidades de Nova Andradina, Batayporã e municípios da região. Segundo o site Jornal da Nova, em Nova Andradina e Batayporã, o volume acumulado chegou a 133 milímetros de chuva, acompanhado de trovoadas e rajadas de ventos.

Em Nova Andradina – cidade localizada a 180 km de Dourados, ruas ficaram alagadas. De acordo com o Jornal da Nova, no bairro Pedro Pedrossian, a lagoa de contenção que abriga uma pista de caminhada na rua Pastor Júlio Ferreira de Alencar transbordou.  

Já em Batayporã, a Lagoa do Sapo também transbordou e acabou alagando vias urbanas.

Equipes da Prefeitura das cidades atuam na limpeza das áreas afetadas e na avaliação dos prejuízos.

