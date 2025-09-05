Cinco pessoas são presas por tráfico de drogas após tentativa de despiste em blitz da Polícia Militar Rodoviária em MS

Mato Grosso do Sul – Uma equipe da Polícia Militar Rodoviária (PMR) prendeu cinco pessoas na manhã desta quinta-feira (5), após flagrante de tráfico de drogas durante uma blitz na região de Selvíria, interior do Estado. A ação ocorreu quando um veículo Fiat Palio, com placas de Selvíria/MS, se aproximava da base operacional da PMR e, ao avistar a fiscalização, realizou uma frenagem brusca. Nesse momento, os policiais visualizaram o arremesso de um objeto pela janela direita do carro.

Diante da atitude suspeita, os agentes abordaram o veículo imediatamente. Os cinco ocupantes foram retirados e submetidos à revista pessoal. Em buscas no entorno, os policiais encontraram uma meia amarrada em formato de bola, contendo 420 porções de substâncias análogas ao crack e à cocaína.

Segundo a PMR, foram apreendidas 211 porções de crack, totalizando aproximadamente 100 gramas, avaliadas em cerca de R$ 2.110,00. Também foram encontradas 209 porções de cocaína, somando 140 gramas, com valor estimado em R$ 6.270,00. Dentro do veículo, em uma bolsa pertencente a um dos ocupantes, os policiais ainda encontraram mais uma porção de crack de 10 gramas, que poderia render até 40 porções fracionadas, estimadas em R$ 400,00.