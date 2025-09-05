Veículos de Comunicação
Início RCN 67

TRÁFICO

Cinco pessoas são presas por tráfico de drogas após tentativa de despiste em blitz da Polícia Militar Rodoviária em MS

Durante a abordagem, foram encontradas 420 porções de crack e cocaína arremessadas do veículo; grupo foi detido e encaminhado à delegacia.

Alfredo Neto

Todos os envolvidos foram levados para à Depac, para que fosse investigado a participação de todos no esquema criminoso: Divulgação
Todos os envolvidos foram levados para à Depac, para que fosse investigado a participação de todos no esquema criminoso: Divulgação

Mato Grosso do Sul – Uma equipe da Polícia Militar Rodoviária (PMR) prendeu cinco pessoas na manhã desta quinta-feira (5), após flagrante de tráfico de drogas durante uma blitz na região de Selvíria, interior do Estado. A ação ocorreu quando um veículo Fiat Palio, com placas de Selvíria/MS, se aproximava da base operacional da PMR e, ao avistar a fiscalização, realizou uma frenagem brusca. Nesse momento, os policiais visualizaram o arremesso de um objeto pela janela direita do carro.

Diante da atitude suspeita, os agentes abordaram o veículo imediatamente. Os cinco ocupantes foram retirados e submetidos à revista pessoal. Em buscas no entorno, os policiais encontraram uma meia amarrada em formato de bola, contendo 420 porções de substâncias análogas ao crack e à cocaína.

Segundo a PMR, foram apreendidas 211 porções de crack, totalizando aproximadamente 100 gramas, avaliadas em cerca de R$ 2.110,00. Também foram encontradas 209 porções de cocaína, somando 140 gramas, com valor estimado em R$ 6.270,00. Dentro do veículo, em uma bolsa pertencente a um dos ocupantes, os policiais ainda encontraram mais uma porção de crack de 10 gramas, que poderia render até 40 porções fracionadas, estimadas em R$ 400,00.

Nenhum dos envolvidos assumiu a posse da droga. Os cinco foram detidos e levados para a Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (DEPAC), onde permanecem à disposição da Justiça. De acordo com a PMR, parte do grupo possui antecedentes criminais por tráfico de drogas, receptação, desacato, entre outros crimes.

A prisão foi realizada com uso de algemas, autorizada pela legislação em casos de resistência ou risco de fuga, já que os abordados demonstraram comportamento de tentativa de evasão e estavam em maior número que os policiais no momento da abordagem. Todos foram encaminhados sem lesões corporais.

O caso segue sendo investigado pelas autoridades policiais, e os entorpecentes apreendidos foram encaminhados para perícia.

