Ciúme motivou feminicídio em Ribas do Rio Pardo, diz polícia

A Polícia Civil apontou que o 39º feminicídio registrado em Mato Grosso do Sul em 2025 teve como principal motivação o ciúme, associado a um histórico de relacionamento conturbado entre a vítima e o autor do crime. O caso ocorreu na madrugada deste domingo (14), em Ribas do Rio Pardo, e é investigado no contexto de violência doméstica e familiar.

A vítima, Aline Barreto da Silva, de 33 anos, foi atacada a golpes de faca pelo ex-marido, Marcelo Augusto Vinciguerra, de 31 anos. Ela chegou a ser socorrida e encaminhada para atendimento médico, mas não resistiu à gravidade dos ferimentos e morreu no hospital.

Segundo o delegado Felipe Braga de Ribas, responsável pela investigação, o motivo do crime ficou claro ao longo das apurações. “Durante as investigações, a gente denotou que o motivo seriam ciúmes”, afirmou.

De acordo com a polícia, o casal manteve um relacionamento por cerca de 12 anos e estava separado havia quatro. “Eles ficaram juntos durante 12 anos e, há quatro anos, tinham se separado. Nessas vindas e vindas, no mês de abril, a vítima pediu uma medida protetiva”, explicou o delegado.