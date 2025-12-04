Com homenagens, MP Social e Leilodom prestam contas de doações às entidades

O MP Social (Ministério Público Social) em parceria com a associação beneficente Leilodom promoveu um encontro nesta quinta-feira (4) na Unigran e reuniu colaboradores, empresários, voluntários e representantes de entidades assistidas, os “Amigos do MP Social”, que receberam homenagens por suas contribuições às causas sociais de Dourados. Durante o evento também foi realizada a prestação de contas do que foi arrecadado no ano.

A Leilodom atua há 21 anos na cidade com seu tradicional leilão beneficente anual e a parceria com o Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MPMS) traz a segurança da fiscalização e acompanhamento do MP em todo o processo de doação, garantindo que os recursos cheguem de fato às instituições e sejam bem empregados, oferecendo maior segurança e credibilidade aos doadores.

Neste ano, o MP Social conta com 27 entidades cadastradas, com previsão de destinação de cerca de R$ 200 mil em recursos pulverizados para auxiliar suas atividades. Segundo a presidente da Leilodom, Edilma Spolador Neuls, a parceria com o MP Social fortaleceu a entidade. “A importância é que essa parceria aumentou ainda mais a credibilidade do Leilodom passando confiança para os patrocinadores, com a prestação de conta,” disse Edilma.

A Rádio Massa FM Dourados recebeu o Certificado de Adesão e Parceria 2025. O gestor de negócios, Ginez Cesar recebeu o certificado de agradecimento pela contribuição.