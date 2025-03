Com Precoce MS, abate de novilhos cresce 112% nos últimos anos no estado

Mesmo com a redução de área de pastagem e do rebanho, os abates de animais em Mato Grosso do Sul subiram 13,8% no ano passado, ultrapassando 3,5 milhões. Somente de novilhos precoces, o salto foi de 112% desde 2018, quando foram abatidos 722.217 bovinos para 1,534 milhão de animais no ano passado.

O resultado é atribuído tanto ao maior uso de tecnologias por parte do produtor, como pelos incentivos estaduais dados à produção, por meio do programa Precoce MS.

Os números foram apresentados ontem (26) na Dinâmica Agropecuária (Dinapec) 2025 em palestra conjunta do secretário-executivo de Desenvolvimento Econômico-Sustentável, Rogério Beretta, e o presidente da Associação dos Produtores de Novilho Precoce de MS (Novilho Precoce MS), Rafael Gratão.

Para um público de produtores e pesquisadores eles mostraram o que é o programa, os avanços e as mudanças que trouxeram ainda mais sustentabilidade à criação pecuária. Segundo o secretário Rogério Beretta, o programa se adaptou às novas tecnologias e hoje exige ainda mais eficiência dos pecuaristas.

“Mesmo com queda na área de pastagem, redução do nosso rebanho, tivemos um aumento de produção. Então isso daí, aqui dentro da Embrapa é muito tranquilo de dizer, porque a Embrapa é uma das principais responsáveis por esse acontecimento. É a tecnologia que vem para incrementar a pecuária e os números mostram isso facilmente”, salientou Beretta.

O presidente da Novilho Precoce, Rafael Gratão, ressaltou a parceria da Semadesc e a Associação.

“A gente teve o capricho de cuidar e desenvolver um protocolo que qualquer produtor consegue seguir […]. O programa é acessível, está ao alcance de todos. Isso, sim, é política pública que dá certo”, enfatizou.

Números

Atualmente o Precoce MS tem 2.848 produtores cadastrados, com 615 profissionais responsáveis técnicos; 516 estabelecimentos com atestado de adequação, sendo 409 em nível avançado; 75 no nível intermediário; 26 no nível básico e 2.333 em nível obrigatório. São 1.930 estabelecimentos rurais com identificação animal; 316 em unidades de confinamento e 492 estabelecimentos rurais com associativismo.

Durante a apresentação, Beretta detalhou o avanço do Precoce MS. “Quando o programa foi reformulado, somente 50 produtores do sistema anterior tinham adotado boas práticas agropecuárias. Hoje são 516 que adotaram boas práticas agropecuárias. Então a gente aumentou de 50 para 500. Mas o que que nós queremos agora? Nós queremos que esses 2.300 passem por um processo de avaliação da sua propriedade. Então agora, a partir de abril na renovação do cadastro todos terão que passar por um processo.”, adiantou.

*Com informações Semadesc