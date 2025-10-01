Em entrevista ao Jornal do Povo, da Rádio Cultura FM Paranaíba 106.3MHz, o casal de terapeuta da instituição falou sobre atendimentos e ação de celebração de aniversário que acontece no domingo (5). Assista:
PREVENÇÃO E COMBATE
Com programação especial, Associação Antialcoólica de Paranaíba celebra 43 anos
As reuniões são gratuitas, abertas a quem desejar parar de beber, e não há taxas ou afiliações religiosas, políticas ou a outras organizações
EXPORTAÇÕES
Exportações de soja recuam em setembro, aponta Anec
Nova projeção indica embarques menores do grão e do farelo em relação à estimativa da semana passada
Paranaíba
SIG identifica adolescentes envolvidos em furtos em rodoviária e escola
As diligências realizadas pela equipe do SIG resultaram na elucidação dos dois casos
Economia
Botão de contestação do Pix está disponível para facilitar a devolução de valores às vítimas de fraudes e golpes
Banco central espera que medida eleve identificação de contas usadas para fraudes
NOVA DATA
Prova de estágio em Direito da comarca de Paranaíba é remarcada para novembro
Novo edital altera data, horário e quantidade de questões da seleção para cadastro de reserva do TJMS
Ensino
Sesi de Três Lagoas abre inscrições para curso gratuito de robótica com Lego
Curso é voltado para crianças entre 7 e 11 anos matriculadas em escolas públicas
LEI NACIONAL
Governo Federal sanciona Estatuto do Pantanal
Nova lei estabelece regras para uso sustentável, conservação e fiscalização do bioma que abrange Mato Grosso e Mato Grosso do Sul