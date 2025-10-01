Veículos de Comunicação
JP News
TVC
Cultura 106,5 Três Lagoas
Cultura 106,3 Paranaíba
Cultura 105,5 Aparecida do Taboado
Massa FM 90,3 Dourados
Massa FM 93,3 Três Lagoas
Massa FM 93,7 Campo Grande
Sou7
Rádios
TVC Ao Vivo

Início RCN 67

PREVENÇÃO E COMBATE

Com programação especial, Associação Antialcoólica de Paranaíba celebra 43 anos

As reuniões são gratuitas, abertas a quem desejar parar de beber, e não há taxas ou afiliações religiosas, políticas ou a outras organizações

Leonardo Guimarães e Roberto Chamorro

Alcoolismo, agora chamado de Transtorno do Uso de Álcool (TUA), é uma doença crônica caracterizada pela dependência do álcool, que afeta a saúde física, mental e social do indivíduo - Foto/Arquivo
Alcoolismo, agora chamado de Transtorno do Uso de Álcool (TUA), é uma doença crônica caracterizada pela dependência do álcool, que afeta a saúde física, mental e social do indivíduo - Foto/Arquivo

Em entrevista ao Jornal do Povo, da Rádio Cultura FM Paranaíba 106.3MHz, o casal de terapeuta da instituição falou sobre atendimentos e ação de celebração de aniversário que acontece no domingo (5). Assista:

Assuntos

Impressos

Mais Edições

Mais notícias

Mais artigos