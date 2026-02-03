Veículos de Comunicação
JP News
TVC
Cultura 106,5 Três Lagoas
Cultura 106,3 Paranaíba
Cultura 105,5 Aparecida do Taboado
Massa FM 90,3 Dourados
Massa FM 93,3 Três Lagoas
Massa FM 93,7 Campo Grande
Sou7
Rádios
TVC Ao Vivo

Início RCN 67

POLÍTICA

Com sessão solene, vereadores de Dourados abrem o ano legislativo 2026

Kátia Kuratone

A sessão solene realizada na tarde desta terça-feira (3) na Câmara Municipal de Dourados reuniu os 21 vereadores e contou com a presença do prefeito Marçal Filho, os secretários municipais e autoridades. (Fotos: Kátia Kuratone)
A sessão solene realizada na tarde desta terça-feira (3) na Câmara Municipal de Dourados reuniu os 21 vereadores e contou com a presença do prefeito Marçal Filho, os secretários municipais e autoridades. (Fotos: Kátia Kuratone)

Os vereadores de Dourados abriram oficialmente os trabalhos legislativos de 2026. A sessão solene realizada na tarde desta terça-feira (3) na Câmara Municipal de Dourados reuniu os 21 vereadores e contou com a presença do prefeito Marçal Filho, os secretários municipais e autoridades.

A vereadora Liandra Brambilla, presidente da Casa de Leis, destacou que o início dos trabalhos ocorre sob uma atmosfera de grande expectativa e responsabilidade. Segundo ela, o papel fundamental do Legislativo é construir soluções para as demandas prioritárias da população douradense, ressaltou que a atuação da Câmara deve ser pautada pelo diálogo, pela transparência e, acima de tudo, pelo compromisso com o interesse público, reforçou que cada parlamentar contribui diretamente para o desenvolvimento da cidade através da proposição de leis, da fiscalização e do apoio a políticas que melhorem a qualidade de vida.

“Seguimos firmes trabalhando com responsabilidade, transparência e visão futuro buscando fortalecer cada vez mais o papel legislativo. Quero desejar sucesso ao meu amigo e prefeito na caminhada que se inicia. O primeiro ano, sabemos que foi de muito trabalho, a organização de enfrentamento de desafios importantes para colocar a casa em ordem, tendo um apoio institucional da Câmara Municipal, tenha a convicção de que a partir desse esforço executivo e legislativo seguirão atuando de forma harmônica Com autonomia e respeito, cada um no exercício de suas competências para avançarmos ainda mais e construirmos juntos uma Dourados cada vez melhor para nossa população”, afirmou Liandra em seu discurso.

A sessão foi iniciada com um momento ecumênico com bênçãos ministradas pelo padre Giovani Gall de Assis, da Paróquia Santa Teresinha, e pelo pastor Mário Sérgio Pereira, da Comunidade Tempo de Vida.

Após a sessão solene, foi realiza a primeira sessão ordinária de 2026.

Assuntos

Mais notícias

Mais artigos
A apreensão ocorreu nesta terça-feira (3), durante uma fiscalização em Dourados, quando policiais federais abordaram um veículo procedente de Ponta Porã. (Divulgação/Receita Federal)

Crimes de descaminho

Carga de medicamentos para emagrecimento é interceptada em Dourados

Uma ação conjunta da Polícia Federal, por meio da Delegacia de Repressão a Crimes Fazendários em Mato Grosso do Sul (DELEFAZ/MS) com a Receita Federal resultou em mais uma apreensão de medicamentos para emagrecimento, aparelhos eletrônicos e perfumes introduzidos irregularmente no país. A apreensão ocorreu nesta terça-feira (3), durante uma fiscalização em Dourados, quando policiais […]