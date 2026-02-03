Com sessão solene, vereadores de Dourados abrem o ano legislativo 2026

Os vereadores de Dourados abriram oficialmente os trabalhos legislativos de 2026. A sessão solene realizada na tarde desta terça-feira (3) na Câmara Municipal de Dourados reuniu os 21 vereadores e contou com a presença do prefeito Marçal Filho, os secretários municipais e autoridades.

A vereadora Liandra Brambilla, presidente da Casa de Leis, destacou que o início dos trabalhos ocorre sob uma atmosfera de grande expectativa e responsabilidade. Segundo ela, o papel fundamental do Legislativo é construir soluções para as demandas prioritárias da população douradense, ressaltou que a atuação da Câmara deve ser pautada pelo diálogo, pela transparência e, acima de tudo, pelo compromisso com o interesse público, reforçou que cada parlamentar contribui diretamente para o desenvolvimento da cidade através da proposição de leis, da fiscalização e do apoio a políticas que melhorem a qualidade de vida.

“Seguimos firmes trabalhando com responsabilidade, transparência e visão futuro buscando fortalecer cada vez mais o papel legislativo. Quero desejar sucesso ao meu amigo e prefeito na caminhada que se inicia. O primeiro ano, sabemos que foi de muito trabalho, a organização de enfrentamento de desafios importantes para colocar a casa em ordem, tendo um apoio institucional da Câmara Municipal, tenha a convicção de que a partir desse esforço executivo e legislativo seguirão atuando de forma harmônica Com autonomia e respeito, cada um no exercício de suas competências para avançarmos ainda mais e construirmos juntos uma Dourados cada vez melhor para nossa população”, afirmou Liandra em seu discurso.

A sessão foi iniciada com um momento ecumênico com bênçãos ministradas pelo padre Giovani Gall de Assis, da Paróquia Santa Teresinha, e pelo pastor Mário Sérgio Pereira, da Comunidade Tempo de Vida.

Após a sessão solene, foi realiza a primeira sessão ordinária de 2026.