Comandante da PMA de Três Lagoas participa de curso no aeroporto Plínio Alarcon

Na manhã desta sexta-feira (17), a Polícia Militar Ambiental marcou presença na abertura oficial do Curso de Brigada de Incêndio e Emergência, realizada no Aeroporto Municipal Plínio Alarcon, em Três Lagoas/MS.

O curso é promovido pelo Conselho Interativo de Segurança Microrregional Leste do Estado de Mato Grosso do Sul (Conseg), em parceria com a Defesa Civil de Três Lagoas. A capacitação tem como principal objetivo preparar brigadistas para agir com eficiência em situações de emergência, com ênfase na prevenção e combate a incêndios, especialmente em áreas de risco e durante o período de estiagem.

Ações Integradas e Segurança Pública

A participação da Polícia Militar Ambiental reforça o compromisso da corporação com ações integradas de segurança pública e proteção ambiental. A presença da instituição em eventos como este destaca a importância da cooperação entre diferentes órgãos para garantir o bem-estar da população e a preservação do meio ambiente.