Começa nesta quinta, o 18º Encontro Nacional de Confraternização e Vivência na Capoeira em Dourados

Entre os dias 11 e 14 de dezembro, Dourados vai receber capoeiristas de todo o país para o 18º Encontro Nacional de Confraternização e Vivência na Capoeira. O evento, promovido pela Associação de Capoeira Baiana – Mestre Guerreiro, já é tradicional e reconhecido em todo o Brasil.
A programação prevê quatro dias de oficinas, rodas, palestras, apresentações culturais e trocas de saberes. Algumas atividades têm número limitado de participantes. São bem-vindos todos os capoeiristas, bem como as pessoas que não praticam mas querem conhecer a capoeira.
Os interessados em participar das atividades precisam fazer uma inscrição prévia, pela internet. A inscrição é gratuita, e deve ser feita no link: https://forms.gle/uqVBPMnjtz2foiim8.
Celebração
O Encontro Nacional de Confraternização e Vivência na Capoeira celebra a vida, a arte e o legado do Mestre Guerreiro, que neste ano completou 75 anos de idade e 40 anos à frente da Associação de Capoeira Baiana. Com saúde, energia e a mesma ginga que o tornaram conhecido em todo o país, Mário Alves dos Santos, o Mestre Guerreiro, segue dando aulas e inspirando gerações.
Ao longo de 40 anos, Mestre Guerreiro formou centenas de capoeiristas e levou a arte para escolas, praças, aldeias e projetos sociais, tornando-se uma das figuras mais queridas e respeitadas da cultura regional. Nas redes sociais, são vários os depoimentos de alunos e ex-alunos que reconhecem o impacto de seu trabalho social, lembrando como os ensinamentos de capoeira ajudaram a moldar valores, ética e caráter.
O 18º Encontro Nacional de Confraternização e Vivência na Capoeira é realizado com recursos da Política Nacional Aldir Blanc (PNAB), do Governo Federal, por meio do Ministério da Cultura (MinC), e operacionalizado pelo Governo de Mato Grosso do Sul, por meio da Fundação de Cultura de MS. Com o incentivo da PNAB, este será um evento que vai marcar história entre os praticantes de capoeira de Mato Grosso do Sul. (Com informações da Assessoria)