Começa nesta quinta, o 18º Encontro Nacional de Confraternização e Vivência na Capoeira em Dourados

Entre os dias 11 e 14 de dezembro, Dourados vai receber capoeiristas de todo o país para o 18º Encontro Nacional de Confraternização e Vivência na Capoeira. O evento, promovido pela Associação de Capoeira Baiana – Mestre Guerreiro, já é tradicional e reconhecido em todo o Brasil.

A programação prevê quatro dias de oficinas, rodas, palestras, apresentações culturais e trocas de saberes. Algumas atividades têm número limitado de participantes. São bem-vindos todos os capoeiristas, bem como as pessoas que não praticam mas querem conhecer a capoeira.

Os interessados em participar das atividades precisam fazer uma inscrição prévia, pela internet. A inscrição é gratuita, e deve ser feita no link: https://forms.gle/uqVBPMnjtz2foiim8.

Celebração