Começou o período de confirmação de matrículas nas Escolas Estaduais

Teve início nesta segunda-feira (05/01) o prazo para confirmação das pré-matrículas digitais de estudantes que ingressarão na Rede Estadual de Ensino de Mato Grosso do Sul. O procedimento deve ser realizado por meio da plataforma da Secretaria de Estado de Educação (SED).

Em Aparecida do Taboado, cerca de 2.800 alunos deverão frequentar as três escolas estaduais do município ao longo do Ano Letivo de 2026. Desse total, 900 vagas estão disponíveis na Escola Estadual Georgina de Oliveira Rocha, 1.447 na Escola Estadual Ernesto Rodrigues e 450 na Escola Estadual Frei Vital de Garibaldi, única unidade com oferta de ensino integral na cidade.

Esta fase integra o calendário oficial da Matrícula Digital 2026 e poderá ser realizada até sexta-feira (09/01), tanto de forma virtual, pelo site www.matriculadigital.ms.gov.br, quanto presencialmente nas escolas designadas.

O período também marca o início da segunda etapa de pré-matrículas na Rede Estadual, destinada aos estudantes que não conseguiram efetuar o cadastro na primeira fase. Entre os dias 5 e 9 de janeiro, os interessados poderão acessar o portal da Matrícula Digital e garantir a vaga de maneira totalmente online.