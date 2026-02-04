Comércio começa 2026 mais cauteloso na Capital, aponta índice de confiança

A insegurança com o cenário econômico reduziu o otimismo dos comerciantes de Campo Grande no início de 2026. O ICEC (Índice de Confiança do Empresário do Comércio) registrou queda de 6,1% em janeiro, na comparação com dezembro, segundo pesquisa da Confederação Nacional do Comércio (CNC), analisada pela Fecomércio Mato Grosso do Sul.

Com o recuo, o indicador segue abaixo dos 100 pontos, patamar que separa a avaliação de otimismo da de pessimismo, sinalizando cautela por parte dos empresários locais.

Impacto da Insegurança Econômica no Comércio

De acordo com a economista da Fecomércio Mato Grosso do Sul, Ludmila Velozo, o resultado negativo teve impacto mais intenso sobre o indicador de contratação de colaboradores, que apresentou a maior retração entre os componentes do índice.