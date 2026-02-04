Comércio começa 2026 mais cauteloso na Capital, aponta índice de confiança

A insegurança com o cenário econômico reduziu o otimismo dos comerciantes de Campo Grande no início de 2026. O ICEC (Índice de Confiança do Empresário do Comércio) registrou queda de 6,1% em janeiro, na comparação com dezembro, segundo pesquisa da Confederação Nacional do Comércio (CNC), analisada pela Fecomércio Mato Grosso do Sul.
Com o recuo, o indicador segue abaixo dos 100 pontos, patamar que separa a avaliação de otimismo da de pessimismo, sinalizando cautela por parte dos empresários locais.
Impacto da Insegurança Econômica no Comércio
De acordo com a economista da Fecomércio Mato Grosso do Sul, Ludmila Velozo, o resultado negativo teve impacto mais intenso sobre o indicador de contratação de colaboradores, que apresentou a maior retração entre os componentes do índice.
Na comparação com janeiro do ano passado, a queda na confiança é ainda mais expressiva. O ICEC recuou 12,3%, puxado principalmente pelos segmentos de bens semiduráveis e duráveis, como eletrodomésticos, eletrônicos e veículos, setores mais sensíveis ao custo do crédito.
Resiliência e Otimismo no Setor
Segundo a Fecomércio Mato Grosso do Sul, o patamar elevado da taxa básica de juros, a Selic, continua a pressionar o consumo e a inibir decisões de investimento no comércio. Ainda assim, o levantamento aponta sinais de resiliência: mais da metade dos empresários acredita em melhora do cenário econômico nos próximos meses, e cerca de 75% se dizem otimistas em relação ao futuro das próprias empresas.