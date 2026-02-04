Veículos de Comunicação
JP News
TVC
Cultura 106,5 Três Lagoas
Cultura 106,3 Paranaíba
Cultura 105,5 Aparecida do Taboado
Massa FM 90,3 Dourados
Massa FM 93,3 Três Lagoas
Massa FM 93,7 Campo Grande
Sou7
Rádios
TVC Ao Vivo

Início RCN 67

ECONOMIA

Comércio começa 2026 mais cauteloso na Capital, aponta índice de confiança

ICEC recua 6,1% em janeiro, permanece abaixo dos 100 pontos

Karina Anunciato

Números refletem o impacto dos juros altos sobre consumo e contratações Foto: PMCG
Números refletem o impacto dos juros altos sobre consumo e contratações Foto: PMCG

A insegurança com o cenário econômico reduziu o otimismo dos comerciantes de Campo Grande no início de 2026. O ICEC (Índice de Confiança do Empresário do Comércio) registrou queda de 6,1% em janeiro, na comparação com dezembro, segundo pesquisa da Confederação Nacional do Comércio (CNC), analisada pela Fecomércio Mato Grosso do Sul.

Com o recuo, o indicador segue abaixo dos 100 pontos, patamar que separa a avaliação de otimismo da de pessimismo, sinalizando cautela por parte dos empresários locais.

Impacto da Insegurança Econômica no Comércio

De acordo com a economista da Fecomércio Mato Grosso do Sul, Ludmila Velozo, o resultado negativo teve impacto mais intenso sobre o indicador de contratação de colaboradores, que apresentou a maior retração entre os componentes do índice.

Notícias Relacionadas

Na comparação com janeiro do ano passado, a queda na confiança é ainda mais expressiva. O ICEC recuou 12,3%, puxado principalmente pelos segmentos de bens semiduráveis e duráveis, como eletrodomésticos, eletrônicos e veículos, setores mais sensíveis ao custo do crédito.

Resiliência e Otimismo no Setor

Segundo a Fecomércio Mato Grosso do Sul, o patamar elevado da taxa básica de juros, a Selic, continua a pressionar o consumo e a inibir decisões de investimento no comércio. Ainda assim, o levantamento aponta sinais de resiliência: mais da metade dos empresários acredita em melhora do cenário econômico nos próximos meses, e cerca de 75% se dizem otimistas em relação ao futuro das próprias empresas.

Assuntos

Mais notícias

Mais artigos
O quadro “Explicando Direito” desta quarta-feira (04) recebeu o advogado Heltonn Gomes, da Nunes & Gomes Advocacia e Assessoria, que falou sobre tratamentos e medicamentos de alto custo. O advogado explica como funciona e quais são as regras para os cidadãos que precisam solicitar os atendimentos e medicamentos de alto custo, seja pelo Sistema Único de Saúde (SUS) ou por meio dos planos de saúde pagos.

ENTREVISTA

Explicando Direito de hoje falou sobre tratamentos e medicamentos de alto custo

O quadro “Explicando Direito” desta quarta-feira (04) recebeu o advogado Heltonn Gomes, da Nunes & Gomes Advocacia e Assessoria, que falou sobre tratamentos e medicamentos de alto custo. O advogado explica como funciona e quais são as regras para os cidadãos que precisam solicitar os atendimentos e medicamentos de alto custo, seja pelo Sistema Único de Saúde (SUS) ou por meio dos planos de saúde pagos.