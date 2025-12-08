Comércio começa funcionar até às 22 horas a partir desta terça em Dourados

A partir desta terça-feira, dia 9, o comércio do centro passa a operar com atendimento estendido, ficando aberto das 8h às 22h, permitindo maior flexibilidade para as compras de fim de ano.

É importante, o consumidor estar atento as mudanças dos horários nos finais de semana e feriados. No dia 20 de dezembro, quando é comemorado o aniversário da cidade, o atendimento será das 8h até às 20h.

No dia 24 de dezembro, véspera de Natal, o atendimento será das 8h às 18h e no dia do Natal, dia 25 de dezembro, as lojas não abrem.

Pesquisa aponta cenário positivo para comércio

Segundo o levantamento realizado pelo Instituto de Pesquisa e Desenvolvimento da Fecomércio-MS (IPF-MS), em parceria com o Sebrae/MS, entre 3 e 13 de novembro, o fim de ano deve injetar mais de R$ 75 milhões no comércio de Dourados.

A Pesquisa de Intenção de Consumo para o Natal e Ano Novo 2025 aponta que a cidade terá alta movimentação especialmente nas compras de presentes e nas comemorações de Natal e Réveillon, impulsionadas pelo aumento de consumidores que pretendem participar das festividades.

Em Dourados, 71,16% dos entrevistados disseram que vão comprar presentes neste Natal. O gasto médio previsto é de R$ 219,74. Já para a comemoração do Natal, segundo a pesquisa, 72,28% dos moradores devem celebrar a data, com gasto médio de R$ 215,16. A maior parte das despesas estará ligada a alimentação e encontros familiares, padrão observado nas últimas edições do estudo.

Somados os gastos com compras e comemorações natalinas devem chegar a R$ 42,39 milhões, de acordo com a expectativa projetada pelo IPF-MS e Sebrae.

Já no Ano Novo, a participação da população é ainda maior. O estudo aponta que 82,02% dos douradenses pretendem comemorar a virada, com gasto médio de R$ 298,97 por pessoa. Com despesas com alimentação, confraternizações e eventos familiares. A projeção para o período é de R$ 33,33 milhões movimentados no município.

Somados, Natal e Ano Novo devem alcançar mais de R$ 75 milhões girando na economia douradense.