Veículos de Comunicação
JP News
TVC
Cultura 106,5 Três Lagoas
Cultura 106,3 Paranaíba
Cultura 105,5 Aparecida do Taboado
Massa FM 90,3 Dourados
Massa FM 93,3 Três Lagoas
Massa FM 93,7 Campo Grande
Sou7
Rádios
TVC Ao Vivo

Início RCN 67

HORÁRIO ESTENDIDO

Comércio começa funcionar até às 22 horas a partir desta terça em Dourados

Kátia Kuratone

(Arquivo/ Foto Wellington Rubim)
(Arquivo/ Foto Wellington Rubim)

A partir desta terça-feira, dia 9, o comércio do centro passa a operar com atendimento estendido, ficando aberto das 8h às 22h, permitindo maior flexibilidade para as compras de fim de ano.

É importante, o consumidor estar atento as mudanças dos horários nos finais de semana e feriados. No dia 20 de dezembro, quando é comemorado o aniversário da cidade, o atendimento será das 8h até às 20h.

No dia 24 de dezembro, véspera de Natal, o atendimento será das 8h às 18h e no dia do Natal, dia 25 de dezembro, as lojas não abrem. 

Pesquisa aponta cenário positivo para comércio

Segundo o levantamento realizado pelo Instituto de Pesquisa e Desenvolvimento da Fecomércio-MS (IPF-MS), em parceria com o Sebrae/MS, entre 3 e 13 de novembro, o fim de ano deve injetar mais de R$ 75 milhões no comércio de Dourados.

A Pesquisa de Intenção de Consumo para o Natal e Ano Novo 2025 aponta que a cidade terá alta movimentação especialmente nas compras de presentes e nas comemorações de Natal e Réveillon, impulsionadas pelo aumento de consumidores que pretendem participar das festividades.

Em Dourados, 71,16% dos entrevistados disseram que vão comprar presentes neste Natal. O gasto médio previsto é de R$ 219,74. Já para a comemoração do Natal, segundo a pesquisa, 72,28% dos moradores devem celebrar a data, com gasto médio de R$ 215,16. A maior parte das despesas estará ligada a alimentação e encontros familiares, padrão observado nas últimas edições do estudo.

Somados os gastos com compras e comemorações natalinas devem chegar a R$ 42,39 milhões, de acordo com a expectativa projetada pelo IPF-MS e Sebrae.

Já no Ano Novo, a participação da população é ainda maior. O estudo aponta que 82,02% dos douradenses pretendem comemorar a virada, com gasto médio de R$ 298,97 por pessoa. Com despesas com alimentação, confraternizações e eventos familiares. A projeção para o período é de R$ 33,33 milhões movimentados no município.

Somados, Natal e Ano Novo devem alcançar mais de R$ 75 milhões girando na economia douradense.

Assuntos

Mais notícias

Mais artigos