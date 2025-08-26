Veículos de Comunicação
JP News
TVC
Cultura 106,5 Três Lagoas
Cultura 106,3 Paranaíba
Cultura 105,5 Aparecida do Taboado
Massa FM 90,3 Dourados
Massa FM 93,3 Três Lagoas
Massa FM 93,7 Campo Grande
Sou7
Rádios
TVC Ao Vivo

Início RCN 67

ECONOMIA

Comércio da Capital cresce com desafios de consumo e competitividade, aponta relatório da CDL

O relatório enfatiza que a alta carga tributária e os custos operacionais elevados travam crescimento

Karina Anunciato

Apesar de bom desempenho na geração de empregos, cidade apresenta defasagem no consumo percapita (Foto: Reprodução/ PMCG)
Apesar de bom desempenho na geração de empregos, cidade apresenta defasagem no consumo percapita (Foto: Reprodução/ PMCG)

A Câmara de Dirigentes Lojistas de Campo Grande (CDL) divulgou o Relatório Técnico 2024, que analisa os indicadores sociais e econômicos da Capital e apresenta os principais desafios para o comércio local.

Conforme o estudo, apesar da geração de empregos e do aumento da movimentação no setor, a economia campo-grandense ainda enfrenta problemas estruturais, como baixo poder de consumo da população, pressão tributária e a necessidade de inovação tecnológica no varejo.

Emprego e renda: saldo positivo, mas insuficiente

Segundo o levantamento, Campo Grande registrou saldo positivo na criação de vagas formais em 2024, especialmente nos setores de comércio, serviços e construção civil. Apesar do avanço, o relatório alerta que o ritmo de geração de empregos ainda é insuficiente diante da demanda da população.

Além disso, o crescimento não garante aumento imediato no poder de compra: a renda média dos trabalhadores segue comprometida pela inflação e pelo endividamento das famílias, fatores que impactam diretamente no consumo.

Consumo em transformação

Um dos pontos centrais do relatório é a mudança no perfil do consumidor campo-grandense. Comportamentos de compra híbridos — que mesclam o consumo físico e digital — estão cada vez mais presentes, exigindo dos lojistas adaptação tecnológica e novas estratégias de relacionamento.

“O consumidor está mais conectado, exigente e atento a preços. Para se manter competitivo, o varejo precisa investir em inovação, atendimento qualificado e presença digital”, destaca a CDL.

O documento também chama atenção para a importância do comércio de bairro, que tem se fortalecido como alternativa para consumidores que buscam praticidade e preços mais acessíveis.

Tributação e custos operacionais

O relatório técnico enfatiza que a alta carga tributária e os custos operacionais elevados continuam sendo entraves ao crescimento sustentável do comércio em Campo Grande. Para a CDL, a criação de políticas públicas de incentivo e a simplificação de processos burocráticos são essenciais para aliviar a pressão sobre os empresários e estimular a formalização.

Desafios e perspectivas

Apesar dos avanços, os dados revelam que o descompasso entre crescimento econômico e capacidade de consumo ainda é um desafio para a Capital. O relatório reforça a necessidade de ações conjuntas entre setor público e privado para potencializar a geração de empregos, estimular a qualificação profissional e ampliar a digitalização do comércio.

“O comércio é um dos principais motores da economia local. Este relatório é um instrumento estratégico, pois mostra onde estamos e quais caminhos precisamos seguir para garantir mais competitividade e sustentabilidade para o setor”, conclui a entidade.

Contexto regional

No comparativo com outras capitais do Centro-Oeste, Campo Grande aparece com desempenho positivo em geração de empregos e manutenção de postos formais, mas ainda enfrenta defasagem no consumo per capita. Esse cenário reforça a necessidade de estratégias específicas para estimular o comércio e equilibrar a relação entre renda, consumo e competitividade.

Assuntos

Mais notícias

Mais artigos