Comércio da Capital cresce com desafios de consumo e competitividade, aponta relatório da CDL

A Câmara de Dirigentes Lojistas de Campo Grande (CDL) divulgou o Relatório Técnico 2024, que analisa os indicadores sociais e econômicos da Capital e apresenta os principais desafios para o comércio local.

Conforme o estudo, apesar da geração de empregos e do aumento da movimentação no setor, a economia campo-grandense ainda enfrenta problemas estruturais, como baixo poder de consumo da população, pressão tributária e a necessidade de inovação tecnológica no varejo.

Emprego e renda: saldo positivo, mas insuficiente

Segundo o levantamento, Campo Grande registrou saldo positivo na criação de vagas formais em 2024, especialmente nos setores de comércio, serviços e construção civil. Apesar do avanço, o relatório alerta que o ritmo de geração de empregos ainda é insuficiente diante da demanda da população.

Além disso, o crescimento não garante aumento imediato no poder de compra: a renda média dos trabalhadores segue comprometida pela inflação e pelo endividamento das famílias, fatores que impactam diretamente no consumo.

Consumo em transformação

Um dos pontos centrais do relatório é a mudança no perfil do consumidor campo-grandense. Comportamentos de compra híbridos — que mesclam o consumo físico e digital — estão cada vez mais presentes, exigindo dos lojistas adaptação tecnológica e novas estratégias de relacionamento.

“O consumidor está mais conectado, exigente e atento a preços. Para se manter competitivo, o varejo precisa investir em inovação, atendimento qualificado e presença digital”, destaca a CDL.

O documento também chama atenção para a importância do comércio de bairro, que tem se fortalecido como alternativa para consumidores que buscam praticidade e preços mais acessíveis.

Tributação e custos operacionais

O relatório técnico enfatiza que a alta carga tributária e os custos operacionais elevados continuam sendo entraves ao crescimento sustentável do comércio em Campo Grande. Para a CDL, a criação de políticas públicas de incentivo e a simplificação de processos burocráticos são essenciais para aliviar a pressão sobre os empresários e estimular a formalização.

Desafios e perspectivas

Apesar dos avanços, os dados revelam que o descompasso entre crescimento econômico e capacidade de consumo ainda é um desafio para a Capital. O relatório reforça a necessidade de ações conjuntas entre setor público e privado para potencializar a geração de empregos, estimular a qualificação profissional e ampliar a digitalização do comércio.

“O comércio é um dos principais motores da economia local. Este relatório é um instrumento estratégico, pois mostra onde estamos e quais caminhos precisamos seguir para garantir mais competitividade e sustentabilidade para o setor”, conclui a entidade.

Contexto regional

No comparativo com outras capitais do Centro-Oeste, Campo Grande aparece com desempenho positivo em geração de empregos e manutenção de postos formais, mas ainda enfrenta defasagem no consumo per capita. Esse cenário reforça a necessidade de estratégias específicas para estimular o comércio e equilibrar a relação entre renda, consumo e competitividade.