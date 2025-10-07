Comércio poderá abrir no feriado estadual em Paranaíba; ACIP promove evento especial do Dia das Crianças 

O dia 11 de outubro (sábado) será feriado estadual em razão do aniversário de criação do Estado de Mato Grosso do Sul. Considerando que no dia 12 de outubro é comemorado o Dia das Crianças, a Associação Empresarial de Paranaíba (ACIP) consultou o Sindicato do Comércio sobre a possibilidade de abertura das lojas na data.

De acordo com informações divulgadas pela entidade nas redes sociais, o comércio poderá abrir normalmente, desde que sejam respeitadas as leis trabalhistas, incluindo o pagamento de horas extras e a concessão de folga compensatória na semana seguinte.

A gerente executiva da ACIP, Milene Queiroz, reforçou em comunicado aos associados as regras gerais previstas na CLT e na Lei nº 605/49, que tratam do trabalho em feriados. Segundo a legislação, o empregador tem duas alternativas legais:

– Pagar em dobro (100%) pelo dia trabalhado, ou seja, remuneração normal mais 100% de adicional, sem necessidade de folga compensatória; ou

– Conceder uma folga compensatória em outro dia da semana, sem pagamento em dobro. A entidade também informou que está à disposição para orientar e apoiar os empresários que optarem pela abertura das lojas.