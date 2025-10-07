Veículos de Comunicação
Início RCN 67

ECONOMIA E COMUNIDADE

Comércio poderá abrir no feriado estadual em Paranaíba; ACIP promove evento especial do Dia das Crianças 

Associação Empresarial orienta lojistas sobre regras trabalhistas para funcionamento no feriado e organiza programação gratuita para celebrar o Dia das Crianças.

Roberto Chamorro

A ACIP orienta empresários sobre abertura do comércio no feriado e promove atividades recreativas e educativas em homenagem ao Dia das Crianças.

O dia 11 de outubro (sábado) será feriado estadual em razão do aniversário de criação do Estado de Mato Grosso do Sul. Considerando que no dia 12 de outubro é comemorado o Dia das Crianças, a Associação Empresarial de Paranaíba (ACIP) consultou o Sindicato do Comércio sobre a possibilidade de abertura das lojas na data.

De acordo com informações divulgadas pela entidade nas redes sociais, o comércio poderá abrir normalmente, desde que sejam respeitadas as leis trabalhistas, incluindo o pagamento de horas extras e a concessão de folga compensatória na semana seguinte. 

A gerente executiva da ACIP, Milene Queiroz, reforçou em comunicado aos associados as regras gerais previstas na CLT e na Lei nº 605/49, que tratam do trabalho em feriados. Segundo a legislação, o empregador tem duas alternativas legais: 

– Pagar em dobro (100%)  pelo dia trabalhado, ou seja, remuneração normal mais 100% de adicional, sem necessidade de folga compensatória; ou 

– Conceder uma folga compensatória em outro dia da semana, sem pagamento em dobro. A entidade também informou que está à disposição para orientar e apoiar os empresários que optarem pela abertura das lojas.

Evento especial para o Dia das Crianças

Além de incentivar as vendas no período comemorativo, a ACIP promoverá uma tarde especial para as crianças, no dia 17 de outubro (quinta-feira), a partir das 18h, no auditório da entidade. 

De acordo com o presidente da ACIP, Emerson Chaves, será um momento de lazer e aprendizado, com atividades de educação financeira, lanche especial, sorteio de brindes e o 2º sorteio da campanha “De Pai para Filho”.

O evento é gratuito, mas as vagas são limitadas. As inscrições podem ser feitas pelos telefones (67) 3668-1292 ou  (67) 98137-0006.

