Comissão de Desenvolvimento Agrário da Alems se reúne na próxima segunda-feira

ENTREVISTA

Piscicultura é destaque na programação da 59ª Expoagro

O programa Microfone Aberto desta sexta-feira (9) recebeu Mauricio Xavier Cury, representante da MS Peixe e Apropeixe – Associação de Produtores de Peixes do Mato Grosso do Sul – que está com estande na Expoagro 2025. Segundo Cury, a associação tem como objetivo estimular os produtores de peixes do Estado a explorarem de forma sustentável […]