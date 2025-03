Comissão do Senado aprova nome de Neife Abrahão para anel viário em Três Lagoas

Serviços

Dourados recebe 21ª Edição do 'UEMS na Comunidade' no Parque das Nações neste sábado (22)

Dourados recebe neste sábado (22), a 21ª edição do projeto “UEMS na Comunidade”. Considerada a maior caravana de extensão universitária do MS, o projeto acontece na Praça da Juventude, no Parque das Nações I. A programação começa a partir das 13h e vai até às 17h. Haverá atendimento na área da saúde e bem-estar, com […]