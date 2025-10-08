Veículos de Comunicação
ESPORTE

Comitiva sul-mato-grossense busca em Brasília a reabertura do Morenão

O projeto inicial prevê lotação parcial para até 12 mil torcedores

Karina Anunciato

Grupo se reuniu na terça-feira em Brasília (Foto: Mariana Raphael/MEsp)
Grupo se reuniu na terça-feira em Brasília (Foto: Mariana Raphael/MEsp)

Uma comitiva de Mato Grosso do Sul se reuniu na terça-feira (7) com o Ministro do Esporte, André Fufuca, em Brasília, para discutir a reforma e reabertura do estádio morenão, em Campo Grande.

Fechado desde 2017, o estádio é considerado o principal palco esportivo do estado e pertence à Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS). O projeto inicial prevê uma reabertura parcial para até 12 mil torcedores.

O ministro demonstrou apoio à proposta e prometeu analisar a liberação de parte dos recursos ainda neste ano. Ele também sugeriu parcerias público-privadas (PPP) para acelerar as obras e devolver o Morenão à torcida sul-mato-grossense.

Participaram da reunião a senadoras Soraya Thronicke (Podemos), o deputado estadual Pedro Pedrossian Neto (PSD) e o secretário de Turismo, Cultura e Esporte (Setesc), Marcelo Miranda.

O secretário reforçou a importância da recuperação do estádio para o fortalecimento do futebol sul-mato-grossense.

“O Morenão é o principal estádio do estado, com uma estrutura e arquitetura incríveis. Eu sou apaixonado por esse estádio. Estamos em um momento de retomada do futebol, mas a UFMS não tem condições para arcar com a reforma. O certo é investir em infraestrutura esportiva para reduzir a dependência dos clubes”, destacou.

Declarações e Perspectivas

Soraya reforçou que o apoio ao esporte tem sido uma das prioridades do seu mandato. “Desde o início do meu trabalho no Senado, tenho buscado fortalecer o esporte como ferramenta de inclusão e desenvolvimento. Já destinei mais de R$ 5 milhões para Secretaria de Estado de Turismo, Esporte e Cultura, e quero ampliar esse alcance, especialmente para os clubes de futebol, apesar das barreiras burocráticas. O esporte transforma vidas e é isso que queremos incentivar”, afirmou.

Já o deputado Pedrossian Neto lembrou que o estádio está fechado há sete anos e defendeu a reabertura parcial como ponto de partida para uma futura parceria privada. “Queremos reabrir, ainda que parcialmente, para pedalar essa bicicleta, e então buscarmos parcerias privadas. Queremos abrir a parte coberta, que tem capacidade para 12 mil pessoas”, explicou.

Assuntos

