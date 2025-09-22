CONAB projeta estabilidade de preços na safra 25/26; Brasil já investiu R$ 40 Bi em Crédito Agrícola

A Companhia Nacional de Abastecimento (CONAB) realizou um evento recente onde reuniu lideranças e jornalistas de agronegócio. O objetivo era divulgar as perspectivas para o próximo ciclo, a safra 2025/2026.
A principal expectativa é a estabilidade de preços para as commodities agrícolas produzidas no Brasil. A CONAB projeta que os preços dos grãos ficarão próximos à média histórica, porém abaixo dos picos históricos reportados em ciclos anteriores.
Silvio Porto, diretor de Política Agrícola e Informação da estatal, afirmou que os preços devem se sustentar nos patamares atuais. Isso ocorrerá devido à boa perspectiva de produção.
Números da Safra 25/26
O levantamento inicial da CONAB aponta uma safra de 353,8 milhões de toneladas. Este volume representa uma alta de 3,6 milhões de toneladas (ou 1%) em relação à temporada anterior. A safra nova deve ser maior, especialmente para a soja. O aumento projetado é de 10 milhões de toneladas.
No entanto, o diretor Silvio Porto ressaltou o grande desafio da economia agrícola brasileira: a concentração. Cerca de 90% dos dados de produção estão concentrados em milho e soja. Há também uma forte concentração geográfica, sobretudo no estado do Mato Grosso. Porto sugere a necessidade de uma reflexão profunda para repensar os sistemas alimentares de forma territorializada. Ele menciona a possibilidade de orientação sobre o uso do espaço agrícola, como fazem países como o Canadá.
Crédito Agrícola: Banco do Brasil Desembolsa R$ 40 Bilhões
Em relação ao financiamento, o Banco do Brasil (BB) informou que já desembolsou R$ 40 bilhões em financiamentos para o agronegócio na safra 2025/2026. Este ciclo começou em julho e se estende até junho. O valor inclui operações de crédito, títulos agrícolas (como Cédula do Produtor Rural), crédito agroindustrial e recursos para giro.
O BB, que detém a maior carteira de crédito rural do país, disponibiliza um total de R$ 180 bilhões em financiamentos para a safra atual. O montante desembolsado é 2% superior ao valor liberado pelo banco na safra 2024/2025.
A distribuição prevista do valor total (R$ 180 bilhões) inclui:
- R$ 106 bilhões destinados à agricultura empresarial (grandes produtores, cooperativas e agroindústrias).
- R$ 54 bilhões para a agricultura familiar e médios produtores.
- R$ 70 bilhões para negócios da cadeia de valor do agro (a ser distribuído).
Atenção ao Produtor: O desembolso ocorre em um contexto onde produtores têm relatado dificuldades em acessar o crédito do Plano Safra. Eles afirmam que o recurso com juros controlados está complicado. Além disso, não conhecem quem tenha acessado tal recurso.