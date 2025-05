Conclave elege norte-americano Robert Prevost como novo papa, Leão XIV

Fumaça branca surgiu no segundo dia de votação e encerrou o conclave com a escolha do primeiro pontífice dos Estados Unidos

A Igreja Católica tem um novo líder. O cardeal Robert Francis Prevost foi eleito nesta quinta-feira (8) como o novo papa, após votação encerrada no segundo dia de conclave. Agora conhecido como Papa Leão XIV, a fumaça branca foi vista por volta das 13h07 (horário de Brasília), sinalizando a escolha dos cardeais reunidos na Capela Sistina. Com a decisão, Prevost assume o papado sob o nome de Leão XIV, tornando-se o sucessor do papa Francisco.

Trajetória do novo Papa

O cardeal, natural de Chicago (EUA), foi eleito por ao menos 89 dos 133 cardeais com direito a voto — número suficiente para alcançar os dois terços exigidos pelo regulamento da Igreja. A eleição representa um marco na história do catolicismo: é a primeira vez que um norte-americano é escolhido para liderar a Santa Sé.

Prevost, de 69 anos, é também o primeiro pontífice oriundo de um país de maioria protestante. Apesar da nacionalidade, sua trajetória na Igreja se desenvolveu majoritariamente na América Latina, especialmente no Peru, onde atuou por mais de uma década.

Antes da eleição, o novo papa ocupava duas posições estratégicas no Vaticano: era prefeito do Dicastério para os Bispos — responsável pela nomeação de bispos no mundo — e presidente da Comissão Pontifícia para a América Latina.

Discreto e avesso aos holofotes, Prevost é reconhecido por seu perfil reformista, alinhado à linha de modernização promovida por Francisco. É teólogo com formação pela União Teológica Católica de Chicago e doutor em direito canônico pela Universidade de São Tomás de Aquino, em Roma.

Foi ordenado padre em 1982 e iniciou sua missão religiosa no Peru em 1984, passando por cidades como Piura e Trujillo. Atuou durante o governo do presidente Alberto Fujimori e chegou a cobrar desculpas públicas do regime pelas injustiças cometidas naquele período.

A nomeação episcopal ocorreu em 2014, quando assumiu como administrador da Diocese de Chiclayo. Foi nesse cargo que enfrentou o maior desafio de sua trajetória: em 2023, foi acusado de omissão diante de denúncias de abuso sexual envolvendo dois padres da diocese. De acordo com os relatos, Prevost teria sido informado por uma das vítimas em 2020 e recebido denúncias formais em 2022, que foram então encaminhadas ao Vaticano. Um dos acusados foi afastado preventivamente; o outro já estava fora de atividade por questões de saúde. A diocese nega omissão, e o caso segue sob investigação.

Apesar da controvérsia, Prevost foi nomeado cardeal em 2023 e passou a integrar a elite da Cúria Romana, com influência em decisões estratégicas da Igreja. Durante uma internação do papa Francisco, foi ele quem, então como Papa Leão XIV, liderou uma oração pública no Vaticano pedindo pela recuperação do pontífice.

Como foi o conclave

O conclave teve início na quarta-feira (7) com 133 cardeais eleitores, incluindo sete brasileiros. As primeiras três votações — realizadas entre quarta-feira à tarde e a manhã de quinta — resultaram em fumaça preta, indicando que nenhum nome havia alcançado os dois terços necessários.

A definição veio na quarta rodada, realizada no início da tarde desta quinta. Minutos após o fim da votação, a tradicional fumaça branca apareceu na chaminé da Capela Sistina, anunciando ao mundo a escolha de um novo líder para os mais de 1,3 bilhão de católicos, agora liderados por Papa Leão XIV.