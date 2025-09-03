Veículos de Comunicação
JP News
TVC
Cultura 106,5 Três Lagoas
Cultura 106,3 Paranaíba
Cultura 105,5 Aparecida do Taboado
Massa FM 90,3 Dourados
Massa FM 93,3 Três Lagoas
Massa FM 93,7 Campo Grande
Sou7
Rádios
TVC Ao Vivo

Início RCN 67

ENTREVISTA

Condomínio com praia artificial e lagos naturais será lançado na Capital

Condomínio contará com complexo esportivo com quadras de tênis, beach tênis e pádel, academias, trilhas, capela ecumênica e outros

Karina Anunciato

Condominio será instalado na região Leste de Campo Grande (Foto: Reprodução/ Corpal)
Condominio será instalado na região Leste de Campo Grande (Foto: Reprodução/ Corpal)

Campo Grande deve ganhar, em breve, um empreendimento imobiliário que promete mudar o conceito de moradia na capital. Trata-se do Corpal Living Resort, condomínio fechado em estilo resort que terá como principais atrações uma praia artificial e dois lagos naturais com mais de 5 hectares de área — maiores que o lago do Parque das Nações Indígenas, que tem cerca de 4,7 hectares.

Felipe Andrade (Foto: Rodrigo Moreira/ Massa CG)

A construtora Corpal, que nasceu em Dourados (MS), apresentou o projeto em um espaço inaugurado recentemente na avenida Afonso Pena. No local, visitantes podem conhecer a maquete detalhada do condomínio e uma mesa interativa em 3D, que permite simular a posição solar, a topografia e a disposição dos terrenos.

Segundo Felipe Andrade, diretor da empresa, a proposta é oferecer uma experiência imersiva para que os interessados visualizem como será viver no espaço.

“Não é apenas a venda de um terreno. Queremos que as pessoas sintam o que é morar em um ambiente conectado à natureza, com lazer, esportes e espiritualidade. Por isso o slogan: ‘é impossível explicar, é preciso sentir’”, afirmou.

Estrutura e diferenciais

Além da praia artificial e dos lagos, o condomínio contará com complexo esportivo com quadras de tênis, beach tênis e pádel, academias, trilhas, capela ecumênica e cabeamento subterrâneo, para evitar a poluição visual de fios elétricos.

A área escolhida fica na chamada região dos Damhas, atrás do bairro Damha 4, uma das regiões em expansão da Capital.

O lançamento oficial do empreendimento deve ocorrer nos próximos meses, em parceria com o Conselho Regional de Corretores de Imóveis (Creci).

Acompanhe a entrevista completa:


Assuntos

Mais notícias

Mais artigos