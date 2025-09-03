Condomínio com praia artificial e lagos naturais será lançado na Capital

Campo Grande deve ganhar, em breve, um empreendimento imobiliário que promete mudar o conceito de moradia na capital. Trata-se do Corpal Living Resort, condomínio fechado em estilo resort que terá como principais atrações uma praia artificial e dois lagos naturais com mais de 5 hectares de área — maiores que o lago do Parque das Nações Indígenas, que tem cerca de 4,7 hectares.

Felipe Andrade (Foto: Rodrigo Moreira/ Massa CG)

A construtora Corpal, que nasceu em Dourados (MS), apresentou o projeto em um espaço inaugurado recentemente na avenida Afonso Pena. No local, visitantes podem conhecer a maquete detalhada do condomínio e uma mesa interativa em 3D, que permite simular a posição solar, a topografia e a disposição dos terrenos.

Segundo Felipe Andrade, diretor da empresa, a proposta é oferecer uma experiência imersiva para que os interessados visualizem como será viver no espaço.

“Não é apenas a venda de um terreno. Queremos que as pessoas sintam o que é morar em um ambiente conectado à natureza, com lazer, esportes e espiritualidade. Por isso o slogan: ‘é impossível explicar, é preciso sentir’”, afirmou.

Estrutura e diferenciais

Além da praia artificial e dos lagos, o condomínio contará com complexo esportivo com quadras de tênis, beach tênis e pádel, academias, trilhas, capela ecumênica e cabeamento subterrâneo, para evitar a poluição visual de fios elétricos.

A área escolhida fica na chamada região dos Damhas, atrás do bairro Damha 4, uma das regiões em expansão da Capital.

O lançamento oficial do empreendimento deve ocorrer nos próximos meses, em parceria com o Conselho Regional de Corretores de Imóveis (Creci).

Acompanhe a entrevista completa:



