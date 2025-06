‘Confiança é a chave do negócio’, afirma o chaveiro Sérgio Lemes da Rosa

Aos 65 anos, Sérgio Lemes da Rosa, está comemorando 50 anos como chaveiro em 2025. Ouvinte da Rádio Massa FM Dourados, ele conta que começou na profissão em 1975 e que o segredo do negócio é a confiança. “Eu tenho clientes de mais de 40 anos porque a confiança é essencial, é a chave do negócio. Trabalhar com honestidade e muito respeito aos clientes”, pontua ele.

Segundo o senhor Sérgio, a profissão de chaveiro é uma das mais antigas do mundo e começou no Egito Antigo e na Babilônia por volta de quatro mil anos atrás. E amanhã, dia 29 de junho, é comemorado o Dia do Chaveiro.

“É uma profissão muito boa. Eu, em 1975, comecei a trabalhar com o primeiro chaveiro de Dourados, o senhor Pergentino Joel de Castro. Ele foi o meu primeiro professor chaveiro, onde eu trabalhei por dois anos. Em 1977, abriu o Chaveiro Ajato, o segundo em Dourados, do meu amigo Nelson Senatore, onde também trabalhei por dois anos. Em 1979, um primo meu abriu o Chaveiro Brasil, eu trabalhei com ele e logo ele me vendeu e tenho o comércio até hoje, aqui na Albino Torraca”, lembrou.

Sobre as principais mudanças das últimas cinco décadas, ele pontua: “Antigamente era tudo manual e agora têm as máquinas, a tecnologia, além disso aumentou a concorrência, eram três chaveiros para atender a cidade e agora são mais de 30. Mais ainda tem bastante serviço para todos”.

Nascido em Amambai, Sérgio veio para Dourados com três anos e aqui começou na profissão, casou e construiu sua família. “Sou casado com Ivonete, e sou pai da Vanessa e da Ana Paula e avô de quatro netos, dois meninos e duas meninas. Agora, meu sonho é que um dos meus netos siga a minha profissão e dê continuidade ao meu legado”, confessa o proprietário do Chaveiro Brasil.