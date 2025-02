Confira a programação de Carnaval a partir desta sexta-feira em Dourados

A programação do Carnaval 2025 começa a partir desta sexta-feira (28) em Dourados, com diversas opções de eventos para todos os públicos. A folia segue até terça-feira, dia 4.

O Carna Barão começa nesta sexta-feira (28), no Barão Botequim, que fica na Rua General Osório. Serão vários estilos musicais em um só lugar. E, para animar a festa, serão distribuídas doses de tequila para os foliões fantasiados. O Carna Barão segue no sábado (1), segunda (3) e terça (4).

Ainda nesta sexta (28), a partir das 22h, tem início o Carnalau 2025. Serão três dias de festa na Rua Eulália Pires, no Jardim Clímax, com muito funk, pagode e bebidas.

No sábado (1), a casa noturna Black Haus promove o Open CarnaBlack – Neon Night, com o DJ Turinn comandando o funk e open bar de cerveja Império das 22h à 0h.

Matinês

A folia para a criançada no Clube Indaiá terá dois dias de matinês. A partir das 14h, do domingo (2) acontece a matinê infantil, no salão nobre do clube. O evento é aberto para sócios e não sócios, e promete um ambiente seguro e animado para as famílias. Os ingressos podem ser adquiridos no clube. Na terça (4), tem mais uma edição da Matinê Infantil do Clube Indaiá, a partir das 14h.

No domingo, a noite será embalada pelo Bloquinho da Black, na Black Haus, com show do grupo Não Tem Hora, com muito pagode e samba para os foliões.

Outra opção para as famílias é o Bloquinho do Avenida, que promete momentos de muita diversão no Shopping Avenida Center. A folia vai de 1º a 4 de março, das 13h às 16h30, para crianças de 5 a 12 anos. Na programação há muita música, brincadeiras e brindes exclusivos.