Confira as oportunidades de emprego disponíveis na Casa do Trabalhador de Três Lagoas

Tempo

Quarta-feira será quente e com chuvas em áreas isoladas

O dia amanheceu com temperaturas amenas, mas o dia promete ser quente. A quarta-feira (29), será de sol com muitas nuvens e pancadas de chuva à tarde e á noite, em Três Lagoas. De acordo com Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Centec), essa situação meteorológica ocorre devido às condições típicas de verão, […]