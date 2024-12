Confira o plantão policial desta quarta-feira

Diretora do Câmpus da UFMS de Paranaíba é empossada

A reitora Camila Ítavo e o vice-reitor Albert Schiaveto deram posse a diretora do Câmpus de Paranaíba (CPar), Andreia Ribeiro. A cerimônia teve a presença do pró-reitor de Graduação, Cristiano Costa Argemon Vieira, e do presidente da Câmara Municipal de Paranaíba, Edmar Pires da Silva Júnior, além de estudantes, professores, técnicos-administrativos e convidados. Para a […]