Conflito entre Israel e Irã adia retorno de comitiva de MS em missão oficial

A intensificação do conflito no Oriente Médio afetou diretamente a Missão Internacional do Consórcio Brasil Central em Israel, destacando as tensões entre Israel e Irã. Neste contexto de Israel e Irã, uma comitiva formada por autoridades de Mato Grosso do Sul segue em solo israelense. Isso ocorre após o país ter atacado o Irã na madrugada desta sexta-feira (13), o que ocasionou o fechamento do espaço aéreo.

De acordo com o Governo do Estado de Mato Grosso do Sul, integram o grupo Christinne Maymone, secretária adjunta da Secretaria de Estado de Saúde (SES). Além disso, fazem parte Marcos Espíndola, responsável pelo setor de tecnologia da SES; e Ricardo Senna, secretário executivo de Ciência e Tecnologia.

Ainda que optem por não se manifestar amplamente, os membros da comitiva confirmaram que estão seguros, mesmo em meio às preocupações Israel e Irã. “Estamos todos em segurança. O Ministério das Relações Exteriores está cuidando da nossa volta”, limitou-se a dizer Ricardo Senna, em contato com a imprensa.

Por sua vez, Christinne Maymone relatou que o grupo conta com apoio da Embaixada de Israel no Brasil e está hospedado em um hotel na cidade de Jaffa, equipado com bunker para proteção. Segundo ela, o refúgio chegou a ser utilizado brevemente após o acionamento dos alarmes. Contudo, logo os servidores puderam retornar aos seus quartos. “Aguardamos a abertura do espaço aéreo e estamos seguindo todas as orientações”, esclareceu.

Missão diplomática e cooperação estratégica

A viagem oficial ocorre desde o dia 7 de junho e integra a programação da Missão Internacional promovida pelo Consórcio Brasil Central. Tudo isso acontece a convite do governo israelense, que mantém relações complexas com o Irã. A proposta visa fortalecer cooperações bilaterais entre Israel e Irã. Por exemplo, promover intercâmbio em áreas estratégicas como saúde, tecnologia, segurança pública, agricultura e inovação.

A comitiva sul-mato-grossense teve encontros com autoridades locais, incluindo o presidente de Israel, Isaac Herzog, e a primeira-dama Michal Herzog. Além disso, foram realizadas visitas técnicas voltadas ao desenvolvimento regional e à troca de experiências com foco em políticas públicas.

Apesar da interrupção forçada causada pelo agravamento do cenário internacional entre Israel e Irã, os resultados da missão foram considerados positivos, conforme nota oficial do consórcio. A prioridade, no entanto, passou a ser o retorno seguro de todos os integrantes.

Esforços diplomáticos e medidas de segurança

O Governo de Mato Grosso do Sul reiterou, em nota complementar, que os três representantes do Estado seguem amparados pelas autoridades diplomáticas brasileiras e israelenses. A Embaixada do Brasil em Tel Aviv também foi acionada, e coordena, junto ao Itamaraty, as providências para o retorno da delegação ao Brasil. Isso ocorrerá assim que for possível embarcar com segurança em meio às tensões entre Israel e Irã.

“A integridade e a segurança da comitiva é prioridade absoluta neste momento. Todas as medidas estão sendo adotadas com prudência, responsabilidade e atenção total ao cenário internacional”, declarou o Consórcio Brasil Central.