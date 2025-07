Confusão em bar de alto padrão mobiliza Polícia Militar na Orla da Lagoa Maior em Três Lagoas

O final de semana foi marcado por uma intensa confusão em um bar de alto padrão localizado na Orla da Lagoa Maior, no bairro Interlagos, em Três Lagoas (MS). O tumulto ocorreu na noite de sábado (26) e exigiu intervenção enérgica da Polícia Militar.

De acordo com informações preliminares, a confusão teria começado após um frequentador subir em cadeiras e mesas do estabelecimento, enquanto outro acendia um cigarro em área restrita. Ambos foram advertidos por um segurança, o que teria desencadeado um confronto físico.

Diante da situação fora de controle, a Polícia Militar foi acionada. Conforme relatos, mesmo com a chegada dos policiais, os ânimos permaneceram exaltados. Durante a troca de insultos, um dos envolvidos teria tomado o cassetete de um policial, o que levou a briga para as ruas laterais do local.

Houve perseguição a pé e disparos de advertência por parte dos militares, com o objetivo de conter o suspeito que resistia à prisão. Fora do alcance das câmeras de celulares que registravam parte da confusão, houve uso progressivo da força por parte da polícia, conforme relatado no registro da ocorrência, que indicou a necessidade de contenção diante da resistência do suspeito.

Dois homens procuraram atendimento médico no Hospital Auxiliadora, com ferimentos na cabeça supostamente causados durante a briga com seguranças e policiais.