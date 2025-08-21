Conta de luz mais barata sem a instalação de placas solares, entenda

A alta nas tarifas de energia tem pesado no bolso dos consumidores, mas uma alternativa apresentada pela Órigo Energia pode aliviar os gastos sem necessidade de instalação de placas solares em residências ou empresas.

Em entrevista à Rádio Massa FM, o diretor comercial da Órigo Energia no Centro-Oeste, Wilson Copiano, explicou como funciona o modelo de negócio da empresa, pioneira no setor de energia solar no Brasil.

Wilson Copiano, no estúdio da rádio Massa CG (Foto: Adriano Hany)

“Dá pra começar a economizar de verdade, sem burocracia, sem investimento, de forma rápida e fácil. O cliente não precisa instalar nada no telhado. A Órigo já construiu fazendas solares próprias e garante a injeção de créditos na conta de luz”, afirmou Copiano.

Segundo ele, o sistema já atende mais de 98 mil clientes em 17 estados brasileiros. Apenas no Mato Grosso do Sul, são 17 fazendas solares em operação, que também geram empregos diretos e indiretos.

“Além da economia para o consumidor, entregamos benefícios para o estado com geração de empregos e a expansão de uma energia limpa e renovável”, destacou.

Economize na Conta de Luz com Energia Solar

Copiano também explicou que os clientes podem participar do Clube Órigo, que oferece vantagens e possibilidade de abater parte ou até a totalidade da fatura por meio de indicações.

“Se um cliente indica alguém que paga 500 reais de conta de luz, ele ganha esse mesmo valor em créditos para descontar. Temos clientes que conseguem zerar a conta no ano inteiro”, contou.

Além disso, empresários e empreendedores podem se tornar parceiros da Órigo e receber remuneração pelas indicações.

“Não temos restrição de segmento. Qualquer empresa pode ser parceira e ajudar seus clientes a economizar. Quem é que não tem uma conta de luz e não gostaria de pagar menos?”, disse o diretor.

Seja um Parceiro Órigo

Para mais informações, a Órigo disponibiliza o contato pelo WhatsApp (67) 99808-7625, além do site oficial da empresa.