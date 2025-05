Corpo é encontrado parcialmente enterrado em área de mata

O corpo de um homem foi encontrado parcialmente enterrado na tarde desta quinta-feira (22), em uma área de mata às margens da estrada vicinal que dá acesso ao Porto de Areia, na zona rural sul de Três Lagoas (MS).

O cadáver foi localizado por um casal que procurava materiais recicláveis para revenda. Segundo relato à Polícia Militar, o homem avistou um celular entre as folhas e entregou à companheira para verificar se o aparelho ainda funcionava. Em seguida, o forte odor vindo da mata chamou sua atenção. Ao se aproximar, ele encontrou o corpo e acionou a PM.

A vítima estava com as pernas expostas, calça arriada até as canelas, descalça e com o tronco e parte da cabeça enterrados. Após os trabalhos da perícia, foram identificados sinais de violência: afundamento no crânio e face, além de marcas de enforcamento por corda.