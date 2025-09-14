Corpo em avançado estado de decomposição é achado em Três Lagoas

Na manhã deste domingo (14), um corpo em avançado estado de decomposição foi localizado na região conhecida como Cascalheira, às margens do rio Paraná em Três Lagoas MS.
De acordo com as primeiras informações, trata-se aparentemente de um homem, que vestia bermuda clara e camiseta preta. Próximo aos restos mortais, os policiais encontraram uma mochila.
Devido ao estado do cadáver com parte da ossada já exposta, apenas a perícia poderá confirmar a causa da morte e se há indícios de violência.
A equipe também deverá avaliar se será possível realizar a identificação no local.Novas informações devem ser divulgadas após a conclusão dos trabalhos periciais.