Corpo em avançado estado de decomposição é achado em Três Lagoas

Na manhã deste domingo (14), um corpo em avançado estado de decomposição foi localizado na região conhecida como Cascalheira, às margens do rio Paraná em Três Lagoas MS.

De acordo com as primeiras informações, trata-se aparentemente de um homem, que vestia bermuda clara e camiseta preta. Próximo aos restos mortais, os policiais encontraram uma mochila.