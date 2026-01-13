Cozinheiro é encontrado morto dentro de casa no Jardim Carandá

Foi encontrado morto dentro de sua residência, na tarde desta terça-feira (13), Ítalo Luiz Franco e Silva, de 39 anos, na rua Projetada A, no bairro Jardim Carandá, em Três Lagoas (MS).

De acordo com as informações apuradas, familiares localizaram Ítalo já sem sinais vitais e acionaram a 3ª Delegacia de Polícia Civil. Diante da situação, houve o pedido de apoio da Polícia Militar, por meio da Força Tática, além da atuação da Seção de Investigações Gerais (SIG).