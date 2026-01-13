Cozinheiro é encontrado morto dentro de casa no Jardim Carandá

Foi encontrado morto dentro de sua residência, na tarde desta terça-feira (13), Ítalo Luiz Franco e Silva, de 39 anos, na rua Projetada A, no bairro Jardim Carandá, em Três Lagoas (MS).
De acordo com as informações apuradas, familiares localizaram Ítalo já sem sinais vitais e acionaram a 3ª Delegacia de Polícia Civil. Diante da situação, houve o pedido de apoio da Polícia Militar, por meio da Força Tática, além da atuação da Seção de Investigações Gerais (SIG).
No local, os policiais encontraram o corpo do homem caído, apresentando uma lesão na cabeça e vestígios de sangramento nas proximidades. Inicialmente, não foi descartada a possibilidade de crime, o que motivou o acionamento da Polícia Científica para a realização dos trabalhos periciais no corpo e no interior da residência.
Após a conclusão da perícia, a hipótese de crime foi descartada. Conforme o laudo preliminar, a causa mais provável da morte teria sido uma lesão craniana decorrente de uma queda. Durante os procedimentos, alguns objetos semelhantes a entorpecentes para consumo foram apreendidos e encaminhados para análise. O caso segue registrado como morte a esclarecer.