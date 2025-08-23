Criado o Conselho e Fundo de Direitos das Mulheres

A Prefeitura de Paranaíba criou, nesta sexta-feira (21), o Conselho Municipal e o Fundo Municipal dos Direitos das Mulheres. A iniciativa tem a missão de propor, acompanhar e fiscalizar ações que assegurem mais direitos, proteção, dignidade e oportunidades para as mulheres da cidade.

A lei nº 2.603 foi sancionada pelo prefeito Maycol Queiroz e teve origem em proposta apresentada pela presidente da Câmara, vereadora Wanice Luciana de Oliveira. O Conselho será um órgão permanente, com caráter propositivo, deliberativo e fiscalizador, voltado a garantir às mulheres o pleno exercício da cidadania.