Criado o Conselho e Fundo de Direitos das Mulheres

Roberto Chamorro

A iniciativa tem a missão de propor, acompanhar e fiscalizar ações que assegurem mais direitos, proteção e dignidade para as mulheres da cidade

A Prefeitura de Paranaíba criou, nesta sexta-feira (21), o Conselho Municipal e o Fundo Municipal dos Direitos das Mulheres. A iniciativa tem a missão de propor, acompanhar e fiscalizar ações que assegurem mais direitos, proteção, dignidade e oportunidades para as mulheres da cidade.

A lei nº 2.603 foi sancionada pelo prefeito Maycol Queiroz e teve origem em proposta apresentada pela presidente da Câmara, vereadora Wanice Luciana de Oliveira. O Conselho será um órgão permanente, com caráter propositivo, deliberativo e fiscalizador, voltado a garantir às mulheres o pleno exercício da cidadania.

Para a vereadora Wanice Luciana, a criação do colegiado representa uma conquista essencial no enfrentamento à violência doméstica em Paranaíba. O grupo será composto por representantes do poder público e da sociedade civil, assegurando a participação social na formulação de políticas públicas voltadas às mulheres

