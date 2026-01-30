Criança vítima de grave acidente se recupera bem e segue em observação no Hospital Regional

Segue em boa recuperação a menina de 10 anos vítima de um grave acidente de trânsito ocorrido na tarde desta quinta-feira (29), na Avenida Ranulpho Marques Leal, no cruzamento com a Avenida Baldomero Leituga, no Jardim Alvorada, em Três Lagoas (MS).

A criança foi socorrida desacordada pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e, devido à gravidade inicial do quadro, precisou ser intubada para transporte imediato ao Hospital Regional. Conforme informações médicas, ela apresentou evolução clínica positiva, teve o suporte respiratório retirado e permanece acordada, sob observação médica.