Crianças apresentam cenas autorais na Mostra Grupo Casinha com entrada gratuita

Neste domingo, dia 28 de dezembro de 2025, às 16h, o Grupo Casa – Coletivo de Artistas realiza a Mostra Grupo Casinha, com apresentações de teatro, música e dança voltadas para o público infantil e familiar. O evento acontece no Teatro Aracy Balabanian, localizado no Centro Cultural José Octávio Guizzo, em Campo Grande, com entrada gratuita mediante inscrição pelo site Sympla.

A Mostra representa o encerramento do trabalho pedagógico realizado ao longo do ano com as crianças, que tiveram a oportunidade de criar cenas autorais a partir da metodologia Escuta da Criação, desenvolvida pela diretora do Grupo Casa, Ligia Tristão Prieto.

“Cada criança foi estimulada a criar sua própria cena, passando por etapas que incluem dramaturgia, construção de personagens, cenário e figurino, até chegarmos aos ensaios e à apresentação final”, explica o coordenador pedagógico e professor Leonardo de Medeiros.

Segundo ele, o processo privilegia o protagonismo infantil, utilizando o teatro como espaço de expressão, aprendizado e troca.