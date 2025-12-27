Veículos de Comunicação
Crianças apresentam cenas autorais na Mostra Grupo Casinha com entrada gratuita

Espetáculo no Teatro Aracy Balabanian mostra trabalhos pedagógicos do Grupo Casa e promove protagonismo infantil

Gabriela Porto

Teatro autoral infantil em Campo Grande oferece programação gratuita neste domingo. - Foto: Arquivo Pessoal
Teatro autoral infantil em Campo Grande oferece programação gratuita neste domingo. - Foto: Arquivo Pessoal

Neste domingo, dia 28 de dezembro de 2025, às 16h, o Grupo Casa – Coletivo de Artistas realiza a Mostra Grupo Casinha, com apresentações de teatro, música e dança voltadas para o público infantil e familiar. O evento acontece no Teatro Aracy Balabanian, localizado no Centro Cultural José Octávio Guizzo, em Campo Grande, com entrada gratuita mediante inscrição pelo site Sympla.

A Mostra representa o encerramento do trabalho pedagógico realizado ao longo do ano com as crianças, que tiveram a oportunidade de criar cenas autorais a partir da metodologia Escuta da Criação, desenvolvida pela diretora do Grupo Casa, Ligia Tristão Prieto.

“Cada criança foi estimulada a criar sua própria cena, passando por etapas que incluem dramaturgia, construção de personagens, cenário e figurino, até chegarmos aos ensaios e à apresentação final”, explica o coordenador pedagógico e professor Leonardo de Medeiros.

Segundo ele, o processo privilegia o protagonismo infantil, utilizando o teatro como espaço de expressão, aprendizado e troca.

A iniciativa do Grupo Casa reforça o compromisso com a formação artística, o acesso à cultura e o fortalecimento do teatro produzido em Campo Grande. O público poderá conferir o olhar criativo das crianças e a potência do fazer coletivo no palco.

“É um festival feito por crianças, para crianças, e também para adultos que acreditam em um mundo melhor a partir do olhar infantil”, destaca a diretora Ligia Tristão Prieto.

Serviço:

  • Local: Teatro Aracy Balabanian – Rua 26 de Agosto, 453, Centro, Campo Grande
  • Data e hora: Domingo, 28 de dezembro de 2025, às 16h
  • Ingressos: Gratuitos, via Sympla – Clique aqui para reservar
