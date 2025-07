Cruzamento da avenida Três Lagoas com Aristides Klafke receberá semáforos

O cruzamento das avenidas Três Lagoas e Aristides Klafke receberá nova sinalização e semáforos em Paranaíba. A informação foi repassada com exclusividade para a redação da Rádio Cultura FM Paranaíba 106.3MHz e portal RCN67 pelo diretor do Departamento Municipal de Trânsito (Demutran), José Humberto Leal. De acordo com o servidor, outros locais também receberão os dispositivos de sinalização. Leal afirmou que o Detran já disponibilizou os equipamentos e que a prefeitura municipal apenas aguarda a chegada dos semáforos na cidade para início das instalações.

O local, que fica no Bairro Ipiranga, região Norte da cidade, passou a receber um grande fluxo de veículos nos últimos anos, após inauguração de uma unidade de rede de supermercados que contará com um posto de combustíveis anexado. Um restaurante-choperia e um hotel também passaram a fazer parte do complexo comercial da região, que já contava com oficinas, borracharias, lojas de artigos de pesca, serv-festas e outros estabelecimentos.