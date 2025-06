Curto-circuito foi a causa de incêndio em laticínio de Campo Grande

Um incêndio de grandes proporções destruiu quatro caminhões no pátio de uma empresa de laticínios localizada no bairro Mata do Jacinto, em Campo Grande (MS), na noite dessa segunda-feira (2). O fogo teria começado após um curto-circuito em uma das câmaras frias dos veículos, conforme imagens das câmeras de segurança analisadas pelo Corpo de Bombeiros.

As chamas consumiram rapidamente três caminhões refrigerados e um caminhão-pipa. O fogo alto e a intensa fumaça chamaram a atenção dos moradores da região, que registraram o momento com celulares e acompanharam o trabalho das equipes de emergência.

Para controlar o fogo, os bombeiros utilizaram cerca de 11 mil litros de água, num trabalho que durou mais de uma hora. Apesar da gravidade, ninguém ficou ferido.

A perícia técnica foi acionada e vai apurar as causas exatas e as circunstâncias do incidente. Até o momento, os danos são apenas materiais, mas os prejuízos à empresa de iogurte ainda estão sendo calculados.