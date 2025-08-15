Da paixão por vendas à sede própria, a trajetória de sucesso de Andrea “Turca” no bairro Zé Pereira

Empreender no Brasil não é tarefa fácil, mas a empresária Andrea Antunes, conhecida carinhosamente como Turca, prova que com determinação, visão de mercado e amor pelo que faz é possível conquistar grandes resultados. Mãe de três filhos — incluindo um casal de gêmeos —, Andrea comanda há 15 anos a Super 10, loja de confecção e utilidades no bairro Zé Pereira, em Campo Grande, que recentemente ganhou sede própria.

Apaixonada por vendas desde a adolescência, Andrea começou a trabalhar aos 12 anos em clínicas médicas, mas sempre manteve atividades ligadas ao comércio. “Já fui executiva de vendas da Tupperware, vendi Avon, Racco, Abelha Rainha… sempre gostei de oferecer produtos. Essa paixão vem do meu pai, que também é vendedor nato”, relembra Turca durante o bate-papo do quadro Mulher Entende Mulher, da Massa Campo Grande.

Andrea (amarelo) e Denithielle

Em 2008, ao lado do esposo Moisés, decidiu abrir a primeira loja. “Começamos com preço único de R$ 10, mas, com o tempo, fomos ampliando o mix para atender a demanda por produtos como jeans e moda de qualidade, sempre mantendo preços acessíveis”, conta.

Super 10: Variedade e Atendimento Personalizado

Hoje, a Super 10 oferece moda feminina, masculina e infantil, cama, mesa e banho, calçados, bijuterias, maquiagem e acessórios. Com atendimento personalizado, cada cliente recebe suporte de uma vendedora treinada para sugerir combinações e montar looks completos.

A mudança recente para a sede própria, na Rua Sagarana, 1540, marcou uma nova fase para o negócio. “Saímos do aluguel e unificamos todas as operações no novo endereço. Continuamos com nosso atendimento de qualidade, preços justos e novidades a cada estação”, destaca.

Oportunidades e Presença Digital

Além da Super 10, Andrea mantém a Turca.store, especializada em semijoias, disponível para compras e encomendas pelas redes sociais.

A empresária também está com vagas abertas para vendedora e serviços gerais. Interessados podem enviar currículo via WhatsApp para (67) 9 9919-6548.