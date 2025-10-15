Dale Carnegie Run 5k será neste domingo em Dourados

Em comemoração aos 113 anos da Dale Carnegie acontece neste domingo, dia 19, a Dale Carnegie Run 5k. Uma corrida que une energia, inspiração e transformação.

A abertura será a partir das 6 horas, com aquecimento às 6h30 e largada às 7h.

Para participar da corrida é preciso fazer inscrição. Segundo os organizadores, o uso da camiseta do evento será obrigatório, por isso, retire seu kit até o dia 18, das 9h às 15h, na loja Track&Field Dourados, na Rua Weimar G. Torres, 2791.

Informações no Instagram @dalecarnegiems