ESPORTE É SAÚDE

De olho no aumento de praticantes, Morena Esportes inaugura quadras de Padel em Campo Grande

Morena Esportes inaugura quadras de padel em Campo Grande, oferecendo mais opções esportivas e consolidando-se como polo multiesportivo da cidade.

Adriano Hany

Morena Esportes amplia estrutura com novas quadras de padel, fortalecendo o cenário esportivo e de lazer na Capital
Morena Esportes amplia estrutura com novas quadras de padel, fortalecendo o cenário esportivo e de lazer na Capital. Foto: Divulgação

A Morena Esportes, grupo investidor em locação de espaços para prática de esportes em Campo Grande, anunciou a inauguração de duas quadras de padel no próximo dia 17 de setembro, em sua unidade na Rua João Fernandes Viêira, 61, bairro Vilas Boas.

O Padel já o esporte que mais cresce em número de praticantes no mundo e Campo Grande tem acompanhado esse movimento. Até mesmo o setor imobiliário já percebeu a tendência e tem incluido em seus empreendimentos, quadras de Padel como atrativo aos compradores.
O evento contará com jogos de exibição e estrutura preparada para receber atletas, famílias e simpatizantes das modalidades.

Com a novidade, o complexo passa a oferecer, além de quadras de squash e 10 espaços de beach tênis e futvôlei, mais duas quadras de padel, consolidando-se como um dos principais polos multiesportivos de Mato Grosso do Sul.

De acordo com Narayana Rodrigues, da direção do espaço, o objetivo é promover a prática esportiva em um ambiente moderno e acolhedor. “O esporte transforma vidas, promove saúde física e mental, além de criar laços sociais. Nossa proposta é oferecer modalidades que atendam a diferentes perfis, desde quem busca rendimento até quem deseja apenas lazer e qualidade de vida”, afirmou.

Para Lidiane Oliveira, proprietária do empreendimento, a inauguração marca um momento importante para o esporte na capital.

“Queremos que as pessoas encontrem aqui não só quadras de alto nível, mas também um local de convivência e bem-estar. A chegada do padel marca um novo capítulo na nossa história e na de Campo Grande”, completou.

Benefícios das Modalidades Esportivas

As modalidades oferecidas pela Morena Esportes trazem benefícios que ultrapassam a prática física:

  • Squash: melhora agilidade, velocidade e raciocínio rápido, considerado um dos exercícios mais completos.
  • Beach tênis: combina tênis e vôlei de praia, proporcionando condicionamento físico, descontração e socialização.
  • Padel: jogado em dupla, mistura tênis e squash, promovendo estratégia e intensidade.
  • Futvôlei: une fundamentos do futebol e vôlei, trabalhando reflexo, coordenação e espírito coletivo.

Informações e Reservas

As quadras estarão disponíveis para uso mediante reservas via aplicativo. Para mais informações e agendamentos, os interessados podem entrar em contato pelo telefone (67) 98124-4377.

