De olho no aumento de praticantes, Morena Esportes inaugura quadras de Padel em Campo Grande

A Morena Esportes, grupo investidor em locação de espaços para prática de esportes em Campo Grande, anunciou a inauguração de duas quadras de padel no próximo dia 17 de setembro, em sua unidade na Rua João Fernandes Viêira, 61, bairro Vilas Boas.
O Padel já o esporte que mais cresce em número de praticantes no mundo e Campo Grande tem acompanhado esse movimento. Até mesmo o setor imobiliário já percebeu a tendência e tem incluido em seus empreendimentos, quadras de Padel como atrativo aos compradores.
O evento contará com jogos de exibição e estrutura preparada para receber atletas, famílias e simpatizantes das modalidades.
Com a novidade, o complexo passa a oferecer, além de quadras de squash e 10 espaços de beach tênis e futvôlei, mais duas quadras de padel, consolidando-se como um dos principais polos multiesportivos de Mato Grosso do Sul.
De acordo com Narayana Rodrigues, da direção do espaço, o objetivo é promover a prática esportiva em um ambiente moderno e acolhedor. “O esporte transforma vidas, promove saúde física e mental, além de criar laços sociais. Nossa proposta é oferecer modalidades que atendam a diferentes perfis, desde quem busca rendimento até quem deseja apenas lazer e qualidade de vida”, afirmou.
Para Lidiane Oliveira, proprietária do empreendimento, a inauguração marca um momento importante para o esporte na capital.
“Queremos que as pessoas encontrem aqui não só quadras de alto nível, mas também um local de convivência e bem-estar. A chegada do padel marca um novo capítulo na nossa história e na de Campo Grande”, completou.
Benefícios das Modalidades Esportivas
As modalidades oferecidas pela Morena Esportes trazem benefícios que ultrapassam a prática física:
- Squash: melhora agilidade, velocidade e raciocínio rápido, considerado um dos exercícios mais completos.
- Beach tênis: combina tênis e vôlei de praia, proporcionando condicionamento físico, descontração e socialização.
- Padel: jogado em dupla, mistura tênis e squash, promovendo estratégia e intensidade.
- Futvôlei: une fundamentos do futebol e vôlei, trabalhando reflexo, coordenação e espírito coletivo.
Informações e Reservas
As quadras estarão disponíveis para uso mediante reservas via aplicativo. Para mais informações e agendamentos, os interessados podem entrar em contato pelo telefone (67) 98124-4377.