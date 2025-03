Delas Day 2025 reúne mulheres em busca de 'Jornadas que inspiram novas histórias'

Delas Day reúne mulheres em busca de ‘Jornadas que inspiram novas histórias’

Ainda nas comemorações alusivas ao Dia Internacional de Mulher, Campo Grande vai receber evento com discussões sobre liderança, empreendedorismo, diversidade, inclusão, ciência e tecnologia.

Com programação transformadora, o Delas Day terá o mote “Jornadas que inspiram novas histórias” e espera reunir mais de três mil pessoas em uma experiência que celebra o protagonismo feminino.

Com uma programação diversificada, o público vai participar de palestras, painéis, workshops, rodadas de negócios, atrações culturais e networking. A infraestrutura do evento foi pensada para oferecer um ambiente acolhedor e inclusivo, com praça de alimentação com food trucks e salas exclusivas para rodadas de negócios, além de mostra de expositoras. Além disso, haverá dois palcos paralelos para palestras e uma plenária com palestrantes magnas, que trarão histórias inspiradoras de liderança e superação.

Voltado para lideranças, empresárias, aspirantes a empreendedoras, estudantes, investidores e apoiadores do protagonismo feminino, o Delas Day é um espaço de inspiração, conexão e aprendizado. A participação é gratuita, e as inscrições podem ser feitas por meio deste link.

O Delas Day é fruto de uma parceria de diversas instituições e ocorre nos dias 26 e 27 de março, no Bosque Expo, em Campo Grande – Shopping Bosque dos Ipês – Av. Cônsul Assaf Trad, 4796.

Edição 2024

Em 2024, no mês de março, cerca de 1.200 pessoas compareceram na noite de 05/03 ao Gran Murano Buffet, em Campo Grande, no evento Delas Day. O evento foi voltado para empreendedoras na divulgação do programa do Sebrae.

O evento ocorreu em apenas um dia e contou com um talk show de lideranças de todo o o MS, conduzido pela atriz Bruna Lombardi.

*Com informações Sebrae/MS